Das stillgelegte Londoner Kohlekraftwerk Battersea Power Station steuert auf eine belebte Zukunft zu. So hat Apple Pläne zur Eröffnung eines neuen Ladengeschäfts in dem historischen Gebäude bekannt gegeben. Der Apple Store soll bereits am 15. Juni seine Pforten öffnen. Die Eröffnung ist Teil der Strategie von Apple, seine Präsenz im Einzelhandel weltweit zu erhöhen. In den nächsten vier Jahren sind etwa 50 neue Stores geplant.

Die Battersea Power Station

Das Kohlekraftwerk wurde 1983 stillgelegt. Aufgrund seiner Art-déco-Ausstattung und seines Status als eines der größten Ziegelgebäude der Welt gilt es als ikonisches Wahrzeichen. Die Battersea Power Station ziert die Cover zahlreicher Musikalben britischer Pop- und Rockbands. Besonders berühmt ist das Bild auf dem Album „Animals“ von Pink Floyd, das 1977 veröffentlicht wurde und ein großes schwebendes Schwein zwischen den beiden Schornsteinen des Kraftwerks zeigt.

Heute befindet sich in der Battersea Power Station der britische Hauptsitz von Apple. Der Standort wurde unter Denkmalschutz gestellt, um die architektonische Integrität des Gebäudes bei einer eventuellen Umgestaltung zu bewahren. Das Kraftwerk beherbergt eine Mischung aus Wohnungen, Büroflächen und Einzelhandelsgeschäften, wobei Apple den Großteil der Büroflächen für seine britischen Aktivitäten nutzt. Zudem wurde die US-Botschaft in die Nähe verlegt, und es wurde eine neue U-Bahn-Station eingerichtet, um den Zugang zu erleichtern.

Apples neuer Store in Battersea

Der Apple Store in Battersea gehört zu den ehrgeizigen Expansionsprojekten von Apple im Einzelhandel, die kürzlich bekannt wurde. Dem Bericht zufolge plant Apple auch neue Läden in Indien, Malaysia, Paris, Miami und einen Flagship Store im Jing’an Temple Plaza in Shanghai. Der Battersea-Store, der bereits auf der britischen Webseite von Apple aufgeführt wird, befindet sich im Erdgeschoss der Turbine Hall A, Circus Road W, London SW11 8AL.

Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten wird Apple zwei spezielle „Today at Apple“-Sessions veranstalten. Die „Art Tour: Drawing Perspective at Battersea Power Station“ bietet eine besondere Gelegenheit, das ikonische Gebäude mit Procreate zu erkunden und zu skizzieren. Die „Foto-Tour: Capturing the Story of Battersea Power Station“ ist eine geführte Foto-Session zur Erkundung des Kraftwerks und seiner Umgebung. Bei beiden Veranstaltungen wird die Ausrüstung gestellt, die Teilnehmer können aber auch ihre eigene mitbringen.

Wallpaper zur Eröffnung

Passend zur Eröffnung des Stores hat Apple ein Wallpaper entworfen, das zu den Plakaten mit dem Backsteinmotiv passt, die den Store verbergen. Das Wallpaper ist ein weiterer Beweis für die Liebe zum Detail und das Engagement von Apple, jede Store-Eröffnung zu einem einzigartigen Erlebnis für seine Kunden zu machen.