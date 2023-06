Das Museum of Modern Art (MoMA) war kürzlich Schauplatz der Weltpremiere von „The Crowded Room“. Bevor die Apple Original-Serie am kommenden Freitag (09. Juli 2023) auf Apple TV+ startet, trafen sich die Schauspieler, Produzenten, Crew und Co., um im Vorfeld die Serie zu feiern.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „The Crowded Room“

Kürzlich war Apple TV+ im Museum of Modern Art (MoMA) Gastgeber der Weltpremiere des packenden neuen Thrillers „The Crowded Room“. Die Serie startet weltweit mit den ersten drei Folgen am Freitag, dem 9. Juni, auf Apple TV+. Die Serie wurde vom Oscar-Gewinner Akiva Goldsman kreiert und als ausführender Produzent produziert. Zu den Teilnehmern der hochkarätig besetzten Veranstaltung gehörten neben Tom Holland auch Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Will Chase, Lior Raz, Thomas Sadoski, Emma Laird, Levon Hawke, Sam Vartholomeos und viele mehr.

Zu den weiteren anwesenden Darstellern gehörten Elijah Jones, Laila Robins, Zachary Golinger, Stephen Barrington, Nuala Cleary, Henry Eikenberry, Hank Strong sowie Regisseur Kornél Mundruczó (Folgen 101, 102, 105) und die ausführenden Produzenten Alexandra Milchan, Yariv Milchan und Michael Schäfer.

„The Crowded Room“ folgt der Geschichte von Danny Sullivan (gespielt von Tom Holland), der 1979 wegen seiner Beteiligung an einer Schießerei in New York City verhaftet wird. Die Serie hat die Form eines fesselnden Thrillers, der Dannys Lebensgeschichte durch eine Reihe von Interviews mit der engagierten Verhörspezialistin Rya Goodwin (gespielt von Amanda Seyfried) darstellt. Im Laufe der Interviews erfahren die Zuschauer mehr über die mysteriösen Ereignisse aus Dannys Vergangenheit, die ihn geprägt haben und zu einer lebensverändernden Enthüllung führen.

Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.