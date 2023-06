Am heutigen Montag ist es endlich soweit. Apple wird die diesjährige Worldwide Developers Conference mit einer Keynote eröffnen. Auch wenn die Entwicklerkonferenz größtenteils online stattfindet, werden in diesem Jahr auch wieder Entwickler vor Ort sein. Für diese hält Apple ein kleines Geschenk parat.

WWDC 2023: Apple schenkt teilnehmenden Entwicklern limitierte Taschen, Pins und mehr

Seit gestern können sich teilnehmende Entwickler vor Ort für die WWDC anmelden. Die Registrierung findet in diesem Jahr nicht im Developer Center auf dem Gelände des Apple Parks sondern auf dem Infinite Loop Campus des Unternehmens statt.

Bei der Registrierung erhalten Entwickler limitierte Apple-Geschenkartikel, darunter eine WWDC23-Tasche, Pins, eine Cap sowie eine Thermoskanne. Das Pin-Sets umfasst unter anderem individuelle Design des Apple Logos, Emojis, iPhone 3G, das Finder-App-Symbol sowie das Apple Park Raumschiff.

Alles in allem sind das sicherlich keine bahnbrechenden Geschenke, allerdings eine kleine Besonderheit für Entwickler vor Ort. Die WWDC-Keynote startet am heutigen Abend um 19:00 Uhr. Wir werden per Live-Ticker ab 18:30 Uhr über das Special Event berichten.