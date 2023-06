Ein paar Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference 2023 angekündigt hat. Diese wird am 05. Juni 2023 mit einer Keynote eröffnet. In morgigen Tagen ist es endlich soweit und wir werden das Special Event per Live-Ticker begleiten. In erster Linie werden dabei Softwarethemen (iOS 17, iPadOS 17 und Co.) auf der Agenda stehen, aber auch die ein oder andere Hardware-Neuheit dürfte mit von der Partie sein.

Apple WWDC 2023 Keynote

Auch wenn Apple in diesem Jahr bereits verschiedene Produkte auf den Markt gebracht hat, eine Keynote haben wir im Jahr 2023 noch nicht erlebt. Erfreulicherweise ändert sich das am morgigen Montag. Viele Apple Nutzer haben sich den 05. Juni 2023 bereits rot im Kalender markiert und mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Spezial Event zu. Welche Neuerungen hat Apple im Gepäck?

iOS 17 und Co.

In erster Linie handelt es sich bei der WWDC um eine Entwicklerkonferenz, bei der Software-Themen im Mittelpunkt stehen. Von daher wird Apple einen erster Ausblick auf iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17, HomePod Software 17 und Co. geben. Sollte es sich bewahrheiten, dass Apple zur WWDC sein AR-/VR-Headset ankündigt, dürfte auch das zugehörige Betriebssystem (realityOS ?) thematisiert werden.

Neue Hardware?

Besonders intensiv geisterte in den letzten Wochen das 15 Zoll MacBook Air durch die Gerüchteküche. Von daher können wir uns gut vorstellen, dass Apple das Gerät tatsächlich präsentieren wird. Hierbei erwarten wir schlicht und einfach den großen Bruder des 13 Zoll Modells. Beim Design dürfte es bis auf die Größe keine echten Unterschiede geben. Aber auch im Gehäuseinneren dürften wir vieles Bekanntes wiederfinden. Lediglich beim Prozessor könnte Apple im Vergleich zum 13 Zoll MBA einen etwas leistungsstärkeren Chip verbauen. Dazu könnten sich weitere Macs gesellen? Erleben wir den Nachfolger des aktuellen Mac Studio? Oder den Mac Pro mit Apple Silicon?

Weiter oben hatten wir ja bereits angedeutet, dass wir uns gut vorstellen können, dass Apple die WWDC 2023 zum Anlass nehmen wird, um ein AR-/VR-Headset vorzustellen. Über dieses Gerät wird bereits seit Jahren spekuliert und in diesem Jahr könnte es nun soweit sein. Bis das Headset allerdings im Handel verfügbar sein wird, dürften noch Monate vergehen, um Entwicklern die Möglichkeit einzuräumen, sich mit dem Gerät zu beschäftigen und Apps zu entwickeln.

Live-Ticker auf Macerkopf.de ab 18:30 Uhr

Wir starten unseren Live-Ticker am morgigen Montag um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der Keynote um 19:00 Uhr werden wir nutzen, um noch einmal über die neuesten Gerüchte mit euch zu sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit von der Partie seid.