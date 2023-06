Apple planet sein Netz an Ladengeschäften rund um den Erdball weiter auszubauen. Darüberhinaus sollen Standorte, die bereits in die Jahre gekommen sind, renoviert und überarbeitet werden. Alles in allem sollen bis zum Jahr 2027 über 50 Apple Store komplett neugebaut oder renoviert werden.

Apple plant den Neubau oder die Renovierung von über 50 Apple Stores

Bloomberg berichtet, dass Apple die Anzahl seiner Apple Stores erweitern möchte. Demnach sollen 15 neue Standorte im asiatisch-pazifischen Raum, fünf neue Apple Stores in Europa und im Nahen Osten sowie vier neue Ladenlokale in den USA und Kanada entstehen. Weitere 28 Stores in Asien, Europa und Nordamerika werden umgestaltet oder verlegt. Die geplanten Arbeiten sollen bis zum Jahr 2027 abgeschlossen werden.

Auch wenn nicht zu allen Standorten Informationen vorliegen, gibt es ein paar Einblicke, wo Apple Hand anlegen wird. Es heißt, dass sich drei Stores im asiatisch-pazifischen Raum in Indien befinden, einer in Malaysia, zwei in Südkorea und eine weitere im Jing’an Temple Plaza in Shanghai. Apple plant zudem die Renovierung seines Shinsaibashi-Stores in Osaka (Japan). In Europa soll Apple Opéra in Paris modernisiert werden und neue Stores sollen in der Battersea Power Station in London und La Vaguada in Madrid eröffnen. Auch der Münchner Store (Apple Rosenstraße) könnte in diesem Zusammenhang eine neue Heimat finden.

Neue Apple-Einzelhandelsstandorte sollen darüberhinaus in Miami, Detroit und Torrance (USA) entstehen, während Stores in New Jersey, Alabama, Massachusetts, North Carolina, Ohio, Georgia und Missouri (USA) verlegt werden sollen.

Erst kürzlich wurde Apple Tysons Corner komplett renoviert und wiedereröffnet. Es ist ein normaler Vorgang, dass Apple über die Eröffnung weitere Standorte nachdenkt und gleichzeitig in die Jahre gekommene Stores generalüberholt oder je nach Standort verlegt. In jedem Fall wird der Hersteller auch in den kommenden Jahren wieder Millionen Nutzer in seinen weltweiten Stores begrüßen.