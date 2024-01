In den vergangenen 12 Monaten haben wir euch verschiedene Fitness-Geräte von BowFlex und Schwinn vorgestellt und diese getestet. Insbesondere die Verknüpfung mit der JRNY-App gefällt uns dabei gut. Es gibt vermutlich keinen besseren Zeitpunkt, um euch auf die aktuelle Rabatt-Aktion auf BowFlex und Schwinn aufmerksam zu machen. Wir sind gut ins neue Jahr gestartet und nun gilt es die guten Vorsätze für 2024 umzusetzen.

Fitness-Geräte von BowFlex und Schwinn drastisch im Preis gesenkt

Bei Amazon läuft aktuell die Aktion „New Year – New You Deals“. Dabei sind auch die Top-Seller des Heimtrainings-Spezialisten BowFlex mit den Marken BowFlex und Schwinn wieder mit dabei. Es winken Rabatte bis fast 60 Prozent.

Dieses Mal geht es bei den Produkten um beliebte Klassiker, darunter zum Beispiel das Hantelset 552i oder die Kettlebell 840 aus der BowFlex SelectTech-Serie (bis zu 44 Prozent günstiger!). Für das BowFlex Velocore 16 Indoorbike ist sogar ein Rabatt bis zu 59 Prozent drin.

Wie eingangs erwähnt, findet wir die Kombination mit der JRNY-App ziemlich gelungen. Für alle Techies und App-Interessierten ist zusätzlich auch der Zugang zur geräteübergreifenden Fitnessplattform JRNY für 2 Monate kostenlos dabei (normalerweise mtl. 19,99 EUR / 154,90 EUR p.a.). Ihr erhaltet trainergeführte Videos, mit „Explore the World“ schon über 200+ virtuelle Trainingsstrecken, bis hin zu Yoga und Pilates sowie für die Cardiogeräte der Marken virtuelle Personal-Trainer auf KI-Basis – für 2 Monate alles kostenlos.

Im Fokus der New Year New You Deals stehen die Krafttrainings-Gadgets rund um die beliebte, äußerst platzsparende Selecttech-Serie, verstaubare Hantelbänke, ein Max Trainer, zwei Indoor-Cycle-Bikes sowie zwei Laufbänder. Hier findet ihr eine Übersicht aller Fitness-Deals, die Highlights haben wir euch zusammengefasst.

Bowflex C7 Indoor Cycling Exercise Bike Stabiles Indoor Bike mit 100-fache, stufenlose Widerstandsverstellung des Magnetbremssystems....

Trainieren Sie mit JRNY auf dem 7" HD-Touchscreen (benötigt WiFi). Eine JRNY-Mitgliedschaft umfasst...

Angebot Bowflex VeloCore 16 Stabiles Indoor Bike mit Leaning-Funktion für ein realistisches Fahrgefühl sowie en intensives...

Trainieren Sie mit JRNY auf dem 16" HD-Touchscreen (benötigt WiFi). Eine JRNY-Mitgliedschaft...

Angebot Bowflex SelectTech 2080 Barbell und Curl Bar 9-36 kg verstellbar Das Bowflex SelectTech Langhantelset ersetzt bis zu 7 verschiedene Langhanteln und bietet...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Angebot Bowflex Unisex Adult Selecttech 552i Hantel, Schwarz/Rot,Einheitsgröße EU Das Hantelsystem der Marke Bowflex ersetzt bis zu 15 verschiedene Hanteln (pro Stück) und bietet...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Angebot Bowflex Selecttech Kettlebell Die Bowflex SelectTech Kettlebell ersetzt bis zu 6 verschiedene Kettlebell und bietet individuelle...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Angebot Bowflex T25, BXT25, Schwartz, Einheitsgröße Das BXT25 ist ein hochwertiges Laufband, das ein natürliches Lauferlebnis in den eigenen vier...

Mit dem effektiven Comfort-Tech-Dämpfungssystem erleben Sie ein gelenkschonendes und natürliches...

Angebot Bowflex BXT128 Schwarz One-Size Das BXT128 Laufband zeichnet sich durch eine durchdachte Kombination aus robuster...

Das Laufband glänzt mit seinem leistungsstarken Motor, der eine Geschwindigkeit von max. 20 km/h...

