Masimo, ein Unternehmen für medizinische Geräte, befindet sich in einem bedeutenden Patentstreit, in dem es um die Blutsauerstoffmessung der Apple Watch geht. Masimo hat über 100 Millionen Dollar in den laufenden Rechtsstreit investiert, wie der CEO des Unternehmens, Joe Kiani, erklärt. Kianis Engagement im Kampf gegen Apple beruht auf seiner Überzeugung, dass die Herausforderung des Tech-Giganten zu positiven Veränderungen führen könnte.

Ein Rechtsstreit mit hohem Einsatz

Masimo begann seinen Rechtsstreit mit Apple im Januar 2020. Der juristische Konflikt entbrannte um eine Apple Watch Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts, für die der Medizintechnikanbieter Masimo ein Patent beansprucht. Im Oktober entschied die Internationale Handelskommission (ITC) erstmals zu Gunsten von Masimo, was zu einem Importverbot der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den USA führte. Der Verkaufsstopp wurde mittlerweile zwar vorerst aufgehoben, ein Ende des Rechtsstreits ist jedoch nicht in Sicht, was aller Voraussicht noch viel Geduld und vor allem viel Geld in Anspruch nehmen wird.

Die finanziellen Auswirkungen sind erheblich. Masimo gab rund 100 Millionen Dollar aus, ein erheblicher Teil seines Gesamtgewinns von 144 Millionen Dollar im Jahr 2022. Der Streit ist nicht nur eine finanzielle Belastung für Masimo, sondern laut eigenen Aussagen auch ein ideologischer Standpunkt. Im Kampf gegen Apple geht es dem Unternehmen laut eigenen Aussagen nicht nur um Patente oder Geld, sondern auch darum, einen Präzedenzfall für das Verhalten und die Verantwortlichkeit von großen Unternehmen zu schaffen. Obwohl er vor den Risiken gewarnt wurde, sich mit einem Unternehmen wie Apple anzulegen, das für seine enormen Ressourcen bekannt ist, bleibt Kiani standhaft. Er sieht diesen Rechtsstreit als einen notwendigen Schritt, erklärt er gegenüber dem Wall Street Journal.

Dabei war Masimo in ähnlichen Fällen durchaus erfolgreich, wenn es um Patentstreitigkeiten ging. Das Unternehmen hat beispielsweise im Jahr 2006 erfolgreich Patentverletzungsklagen gegen Nellcor und 2016 gegen Royal Philips gewonnen und in beiden Fällen bedeutende Vergleiche erzielt.

Die vergangenen Erfolge unterstreichen die Entschlossenheit und Erfahrung von Masimo im Umgang mit solchen hochkarätigen Rechtsstreitigkeiten. Der CEO gibt auch an, dass Apple noch nicht an „ernsthaften Gesprächen über eine Einigung“ mit Masimo teilgenommen hat. In früheren Interviews sagte Kiani, dass Masimo offen für eine Einigung mit Apple sei, aber „zum Tango gehören immer zwei“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren