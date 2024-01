In einem Interview mit dem thailändischen Magazin iMod gab Greg Joswiak, Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing, Einblicke in die Produkt-Philosophie des Unternehmens. Bei der Gelegenheit verrät Joswiak auch, worauf er beim iPhone 15 Pro am meisten stolz ist.

Apples Produkt-Philosophie

Joswiak betont in dem Interview die von Steve Jobs vermittelte Philosophie, die Apple an der Schnittstelle von Technologie und Geisteswissenschaften positioniert. Dieser Ansatz, so Joswiak, sei nicht nur für die Produktentwicklung, sondern auch für die Marketingstrategien von Apple wichtig. Er erklärt:

„Wenn man sich an einige der Keynotes von Steve Jobs erinnert, dann fällt einem immer wieder auf, dass er über die Schnittmenge von Technologie und Geisteswissenschaften sprach und dabei entsprechende Wegweiser zeigte. Und er erklärte, dass Apple an diesem Schnittpunkt steht. Es liegt in der DNA von Apple, dass Technologie allein nicht genug ist. Es geht um Technologie in Verbindung mit Geisteswissenschaften. Und das hat er uns jahrelang gesagt. Es war nicht nur Teil dieser Präsentation, dass große Dinge in diesem Bereich an dieser Schnittmenge entstehen. Man muss technisch versiert genug sein, um großartige Produkte zu entwickeln, aber man muss auch die geisteswissenschaftliche Seite anzapfen, um zu wissen, wie man etwas Neues erschafft … wie man kreativ sein kann. Es trifft voll und ganz auf unsere Produkte zu. Es gilt auch für unser Marketing. Außerdem würde er uns sagen, dass jedes großartige Marketing auf der Wahrheit beruht. Es hört sich zwar grundlegend an, aber viele Unternehmen versuchen, uns etwas weiszumachen, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Wir haben immer daran geglaubt, dass, wenn wir großartige Produkte mit großartigen Funktionen bauen, die das Leben unserer Kunden inspirieren und bereichern, dies die Grundlage der Geschichte ist.“

Joswiak ist somit der Meinung, dass echte Innovation aus der richtigen Mischung entsteht und die Schaffung von Produkten fördert, die nicht nur technisch kompetent, sondern auch kreativ inspiriert sind.

Die Kamera des iPhone 15 Pro Max

Bei der Besprechung des iPhone 15 Pro Max zeigte sich Joswiak stolz auf die Kamerafunktionen des Geräts. Apples Ziel ist es nicht, mit anderen Smartphones zu konkurrieren, sondern High-End-Profikameras nachzubilden. Ein Beweis dafür ist das jüngste Mac-Event, das komplett mit einem iPhone 15 Pro Max aufgenommen wurde, wie Joswiak erklärt:

„Wir haben jahrelang in unsere Kameras und iPhones investiert. Wir fühlen uns unseren Nutzern gegenüber verantwortlich, weil mehr Fotos mit iPhones gemacht werden als mit jeder anderen Kamera oder jedem anderen Gerät auf der Welt.

Wir sehen andere Smartphones nicht als unsere Konkurrenten an. Wir sehen High-End-Profikameras als das an, was wir zu emulieren versuchen. Was uns dort noch fehlte, war die Möglichkeit der nachträglichen Farbkorrektur, und die haben wir jetzt mit dem iPhone 15 Pro hinzugefügt.

Und eines der Dinge, von denen ich nicht weiß, ob du es weißt … das letzte Mac-Event, das wir gemacht haben, wurde komplett mit dem iPhone aufgenommen. Und es sieht fantastisch aus, oder? Die Bearbeitung erfolgte ausschließlich auf dem Mac, und das Video wurde komplett auf dem iPhone aufgenommen. Es zeigt, was man mit einem iPhone 15 Pro alles machen kann, und darauf sind wir sehr, sehr stolz.“

Das vollständige Interview steht auf YouTube zur Verfügung:

