Der Jahreswechsel 2023 / 2024 liegt mittlerweile schon ein paar Stunden zurück. Wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und eure Wünsche für die kommenden 12 Monate (und darüberhinaus) in Erfüllung gehen. Die Deutsche Telekom blickt auf die Silvesternacht zurück und informiert, welche Datenmengen durchs Handynetz geflossen sind.

Datenvolumen an Silvester steigt um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

In der Silvesternacht greifen wir verstärkt zum Smartphone, um unseren Liebsten einen „Guten Rutsch“ bzw. ein „Frohes Neues Jahr zu wünschen. Über Silvester legte das Datenvolumen im Mobilfunknetz der Telekom wieder ordentlich zu.

In den nachrichtenstarken Stunden rund um den Jahreswechsel lag die Datenmenge im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent höher. Insgesamt flossen in der Silvesternacht zwischen 20 Uhr und 3 Uhr mehr als 2.200 Terabyte Daten durchs Netz. Bei verdoppelte sich im Jahresvergleich auch der 5G-Anteil am mobilen Datenverkehr.

Zum Jahreswechsel fanden im Mobilfunknetz der Telekom rund elf Millionen Telefonate allein zwischen 20 Uhr und 3 Uhr statt. In der ersten Stunde des Jahres, also zwischen 0 Uhr und 1 Uhr, waren es fünf Millionen Gespräche.

Auch die klassische SMS leistet nach wie vor gute Dienste. Rund fünf Millionen SMS haben Kunden in der ersten Nacht des neuen Jahres verschickt.

