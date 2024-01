Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass „Cell Broadcast“ offiziell in Deutchland gestartet ist. Nun zieht Vodafone ein erster Resümee und berichtet, dass „Cell Broadcast“ im vergangenen Jahr 240 mal eingesetzt wurde. Darüberhinaus registrierte der Mobilfunkanbieter über 6 Millionen Notrufe über das eigene Netz.

Vodafone: „Cell Broadcast“ wurde vom Jahr 2023 bereits 240 mal eingesetzt

Die „Jahrhundertflut“ im Sommer 2021 war der Auslöser dafür, dass man sich hierzulande dazu entschieden hatte, „Cell Broadcast“ einzuführen.

„Cell Broadcast“ ermöglicht es, Warnungen einfach, schnell und zielgenau an eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig zu versenden. Das System funktioniert so: Die zuständigen Behörden erhalten Kenntnis über bevorstehende oder bereits eingetretene Katastrophen und legen ein Gebiet fest, für das die Warnung gilt. Diese Informationen übermitteln sie an die Mobilfunk-Betreiber und verschicken die Warnmeldung als Cell Broadcast-Textnachricht über das Mobilfunk-Netz an die Endgeräte der Mobilfunk-Kunden. Anders als bei einer SMS, aber ähnlich wie beim Radio, empfangen alle Geräte, die in den Funkzellen der jeweiligen Region eingebucht sind, die Warnmeldung.

Am 23. Februar 2023 wurde „Cell Broadcast“ bundesweit eingeführt. Seitdem kam die neue Technologie bereits 240mal zum Einsatz, so Vodafone. Die meisten Handy-Warnungen via Cell Broadcast wurden seit der Einführung in NRW verschickt: Hier wurde das neue System bislang 60mal eingesetzt (Stand: 27. Dezember 2023). Es folgen Rheinland-Pfalz (39 Einsätze) vor Bayern (28), Niedersachsen (25), Hessen (23) und Schleswig-Holstein (22).

Weiter berichtete Vodafone, dass das Handy im vergangenen Jahr vielfach als mobile Notrufsäule diente. Allein über das Mobilfunk-Netz von Vodafone wurden rund 6 Millionen Notrufe abgesetzt. Davon erreichten rund 3,2 Millionen Notrufe an die 112 die örtlichen Rettungsleitstellen der Feuerwehr, während der Polizeinotruf 110 rund 2,8 Millionen Mal erfolgreich angewählt wurde.

Übrigens: Ruft ihr die 112 an, so wird innerhalb von Deutschland euer Standort an die Rettungsleitstelle übertragen, so dass der Unglücksort schnell gefunden und Hilfe herbeieilen kann.

