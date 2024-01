Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst die 5. Staffel zu „Slow Horses“ in Auftrag gegeben hat. Damit können sich Fans der Serie auf mindestens zwei weitere Staffeln freuen.

Apple TV+ kündigt 5. Staffel zu „Slow Horses“

Erst kürzlich haben wir das spannende Staffelfinale zu „Slow Horses – Staffel 3“ verfolgt. Die 4. Staffel hatte Apple TV+ bereits vor ein paar Monaten in Auftrag gegeben und nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass man sich auch die 5. Staffel der Thriller-Serie gesichert hat.

Seit der Premiere von „Slow Horses“ im vergangenen Jahr wurde die Serie von den Kritikern gefeiert. Alle drei Staffeln von „Slow Horses“ haben bei Rotten Tomatoes eine Certified Fresh-Bewertung erhalten.

In der 5. Staffel von „Slow Horses“ sind alle misstrauisch, als der ansässige Technik-Nerd Roddy Ho eine glamouröse neue Freundin hat, doch als sich in der ganzen Stadt eine Reihe zunehmend bizarrer Ereignisse ereignen, liegt es an den Slow Horses, herauszufinden, wie alles zusammenhängt. Schließlich weiß Lamb, dass in der Welt der Spionage immer die „London Rules“ gelten sollten.

„Slow Horses“ ist ein Spionagedrama mit schwarzem Humor, in dem es um ein dysfunktionales Team britischer Geheimdienstagenten geht, die in einer Mülldeponie des MI5 arbeiten, die lieblos „Slough House“ genannt wird. Gary Oldman spielt Lamb, den brillanten, aber streitsüchtigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer karrierebeendenden Fehler im Slough House landen. Neben Gary Oldman gehören die Oscar-Nominierte Kristin Scott Thomas, der BAFTA Scotland Award-Gewinner Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan und der Oscar-Nominierte Jonathan Pryce zur Besetzung.

