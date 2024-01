Normalerweise schauen wir uns bevorzugt an, was uns in nächster Zeit erwartet. Auch im Jahr 2024 wird es einige Hochkaräter von Apple geben, allen voran das Vision Pro Headset, das iPhone 16 und vieles mehr. MacRumors widmete sich nun hingegen genau den Produkten, die es dieses Jahr wohl nicht mehr in den Release-Kalender von Apple schaffen werden, darunter das iPhone SE 4, der iMac Pro und das erste faltbare iPhone.

Was von Apple dieses Jahr nicht zu erwarten ist

Apple könnte dieses Jahr mit einigen bemerkenswerten Abwesenheiten in seiner Produktpalette überraschen. So könnten entgegen den Erwartungen eine Reihe von geplanten Produkten in diesem Jahr nicht auf den Markt kommen, wie zuverlässige Quellen und Analysten berichten.

iPhone SE 4

Trotz ursprünglicher Pläne, das iPhone SE der vierten Generation im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen, hat Apple angeblich die Markteinführung auf 2025 verschoben. Das aktuelle Modell, das im März 2022 auf den Markt kam, wird also über drei Jahre alt sein, bevor sein Nachfolger erscheint. Es wird erwartet, dass das kommende iPhone SE ein auf dem iPhone 14 basierendes Design, ein OLED-Display, eine größere Batterie, eine Aktionstaste, einen USB-C-Anschluss, Face ID und möglicherweise Apples erstes eigenes 5G-Mobilfunkmodem aufweisen wird.

AirTag 2

Die zweite Generation des AirTag sollte eigentlich Ende 2024 auf den Markt kommen. Der Analyst Ming-Chi Kuo hat jedoch eine Verschiebung auf 2025 angedeutet. Das neue Tracking-Gerät wird wahrscheinlich Apples Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation für verbesserte Ortungsfunktionen enthalten.

MicroLED Apple Watch Ultra

Das erste Apple-Produkt mit einem MicroLED-Display wird sehr wahrscheinlich eine Apple Watch Ultra sein. Die neue Display-Technologie verspricht eine verbesserte Helligkeit, Farbwiedergabe und Effizienz. Die Neuerung war ursprünglich für das Jahr 2024 geplant, soll nun jedoch erst Ende 2025 oder 2026 eingeführt werden.

iMac Pro

Gerüchte über einen High-End iMac Pro mit einem 32 Zoll Mini-LED-Display halten sich hartnäckig, aber seine Veröffentlichung könnte sich bis 2025 verzögern. Apple soll aus Kostengründen den iMac Pro erst einmal nach hinten gestellt haben. Stattdessen hat das Unternehmen die Kombination aus Mac Studio und Studio Display als High-End-Ersatz für den iMac Pro platziert.

Faltbares iPhone und iPad

Trotz laufender Entwicklungen und Patente im Bereich der faltbaren Display-Technologie bleibt das faltbare iPhone oder iPad von Apple eine ferne Realität. Ursprünglich für 2024 prognostiziert, ist es mittlerweile unwahrscheinlich, dass es ein solches Gerät bei Apple vor 2025 geben wird. Apple konzentriert sich stattdessen derzeit auf die Ausweitung von OLED-Displays in seinen iPad- und Mac-Produktlinien.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren