Amazon lädt zum Filmabend und gibt seinen Prime-Kunden die Möglichkeit, über das Wochenende insgesamt über 50 Filme zum Preis von je 0,99 Euro auszuleihen. Mit von der Partie sind namhafte Filme, wie z.B. Barbie, John Wick 4 oder James Bond – Skyfall.

Prime Video: über 50 Filme für je 0,99 Euro ausleihen

In regelmäßigen Abständen lädt Amazon zum Filmabend und ermöglicht seinen Prime-Kunden verschiedene Spielfilme zum Vorzugspreis ausleihen. Ab sofort und noch bis kommenden Sonntag stehen bei Prime Video wieder über 50 Filme zur Auswahl bereit. So könnt ihr unter anderem Barbie, John Wick 4, James Bond – Skyfall, Das Lehrerzimmer, MEG 2 – Die Tiefe, Asteroid City, Past Lives – In einem anderen Leben und Teenage Mutant Ninja Turtles – Mutant Mayhem für nur 0,99 Euro. Für jedes Alter und für jeden Geschmack sollte der passende Film dabei sein.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit haben, so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft übrigens das ganze Wochenende.

-> Hier geht es direkt zur Prime Video Aktion

