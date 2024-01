Pünktlich zur bevorstehenden Consumer Electronics Show 2024 zeigt Jackery den mobilen Solargenerator Mars Bot sowie ein neues Solar-Dachzelt mit Powerstation.

Jackery präsentiert mobilen Solargenerator „Mars Bot“

Jackery gehört zu den weltweit führenden Anbietern mobiler Stromlösungen. So hat der Hersteller im vergangenen Jahr bereits verschiedene Neuerungen auf den Markt gebracht (Hier unser Test zum Jackery Solargenerator 300 Plus)und auch zum Start in das neue Jahr hat Jackery bereits die ersten Neuheiten in der Pipeline.

Vom 9. bis 12. Januar 2024 präsentiert das Unternehmen auf der CES 2024 neben dem Solargenerator Mars Bot auch das neue Jackery Dachzelt mit integriertem Solarpanel und mobiler Powerstation. Zugegebenermaßen ist der Mars Bot nicht komplett neu. Bereits im Herbst letzten Jahres gab es einen ersten Ausblick auf das Produkt, nun können ihn Interessierte live und in Farbe begutachten.

Kürzlich mit dem TIME Best Inventions Award ausgezeichnet, definiert dieser futuristische Outdoor-Begleiter die Grenzen tragbarer Energielösungen neu und verfügt über vielfältige intelligente Funktionen zur optimalen Solarstromversorgung. Beim MarsBot handelt es sich um einen intelligenter Photovoltaik-Energiespeicher auf Rädern mit diversen 4G-Sensoren sowie Laserradar- und Kameramodulen zur Hindernisvermeidung. Er verfügt über ein hocheffizientes 600 Watt Solarpanel, das sich dank Schwenkarm und Sensoren automatisch zur Sonne ausrichtet, um die Stromerzeugung an sonnigen Tagen ohne manuelles Eingreifen zu maximieren. So ist ein Ertrag von bis zu 5 kWh pro Tag möglich. Gespeichert wird die Energie in einer leistungsfähigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 5000 Wh. Über verschiedenste Anschlüsse – darunter Schuko-Steckdosen sowie USB-C und -A-Ports.

Als weitere Neuheit präsentiert Jackery ein Dachzelt mit Solargenerator. Die Kombination aus integriertem leistungsstarken Solarpanel und kompakter Powerstation nutzt die Sonnenenergie effizient und deckt den grundlegenden Strombedarf von Outdoor-Enthusiasten ab.

