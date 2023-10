Beim Jackery Explorer 300 Plus handelt es sich um eine verhältnismäßig kleine und kompakte PowerStation. In Kombination mit dem Jackery Solarpanel SolarSaga 40 Mini vermarktet der Hersteller das Bundle unter der Bezeichnung Jackery Solargenerator 300 Plus. Wir haben den Jackery Solargenerator 300 Plus ausführlich ausprobiert und sind zu der Überzeugung gekommen, dass die kompakte Solaranlage mit Akku aufgrund ihrer kompakten Bauweise grundsätzlich für Ausflüge aller Art geeignet ist. Dabei bietet der Jackery Explorer 300 Plus eine Kapazität von 288Wh und eine Ausgangsleistung von 300W. Anhand dieser Eckdaten erkennt man schon, dass ihr keine leistungshungrigen Endgeräte, wie z.B. einen Elektrogrill oder ähnliches anschließen könnt. Nichtsdestotrotz eignet sich das Gerät, um eine Vielzahl von Geräten mit grünem Strom zu versorgen.

Im August angekündigt, lässt sich der Joker Explorer 300 Plus seit Anfang September bestellen. Idealerweise bietet euch der Hersteller die PowerStation mit dem SolarSaga 40 Mini Solarpanel an, so das ihr die PowerStation bequem und unabhängig vom Stromnetz mit grüner Sonnenenergie aufladen könnt. Nachdem wir uns zuletzt mit eher größeren PowerStationen auseinandergesetzt haben, geht es nun mit einem deutlich kleineren und kompakteren Modell weiter.

Jackery Explorer 300 Plus misst ca. 16,7cm x 15,6cm x 23cm (Höhe x Breite x Länge) und wiegt dabei 3,75kg. Erfreulicherweise setzt der Hersteller auf die fortschrittliche LifePO4-Akkutechnologie. Die Powerstation bietet 288Wh und eine maximal Ausgangsleistung von 300W. Folgende Anschlüsse findet ihr am Gerät vor:

1x klassische 230V Steckdose mit 300W Nennleistung (600W max.)

1x 12V Autosteckdose

1x USB-A Anschluss mit 15W

1x USB-C Eingang / Ausgang mit max. 100W

1x USB-C Ausgang mit max. 100W

1x AC-Eingang mit 230W (10A max)

An der Front ist zudem ein Licht mit SOS-Funktion installiert. Über den beiliegenden AC-Adapter könnt ihr Jackery Explorer 300 Plus in rund 2 Stunden aufladen, über den Auto-Adapter dauert es rund fünf Stunden bis die PowerStation vollgeladen ist. Per USB-C benötigt es ca. 4 Stunden. Diese Herstellerangaben konnten wir bis auf wenige Minuten in unserem Test nachweisen. Deutlich spannender ist in unseren Augen allerdings die Lademögilchkeit per Solarpanel. Wie eingangs erwähnt, enthält das Bundle des Jackery Solargenerators 300 Plus nicht nur die Powerstation, sondern auch das Solarpanel SolarSaga 40. Dieses kann die Station mit grüner Energie versorgen. Ihr könnt das Solarpanel mit dem beiliegenden Kabel nicht direkt anschließen. Ihr müsst den ebenfalls mitgelieferten DC7909 auf USB-C Adapter verwenden, um das Solarpanel mit dem USB-C Eingang der PowerStation zu verbinden.

Wie lange es dauert, bis ihr die Station mit dem 40W Solarpanel komplett aufladet, hängt maßgeblich von der Sonne ab. Unter idealen Bedingungen dauert es rund 9 Stunden. Sobald die Sonne allerdings hinter der Sonne verschwindet, dauert es entsprechend länger.

Zusammengeklappt misst das Solarpanel ca. 252 x 300 x 2,5mm. Ausgeklappt sind es 970 x 300 x 20mm. Am Solarpanel sind kleine Druckknöpfe verbaut, so dass man das Panel bequem zusammenheften. Zusammengeklappt entspricht die Größe in etwa der eines MacBooks. Das Modul ist nach IP68 zertifiziert.

Einen integrierten Ständer bietet das Solarpanel nicht. Dies stellt in unseren Augen allerdings kein Problem dar. Wir hatten es im Rahmen unseres Tests entweder an die Station, einen Blumenkasten, eine Hauswand etc. gestellt. „Irgendwas“ findet sich immer, um das Solarpanel zur Sonne auszurichten. Alternativ könnt ihr das Panel an den integrierten Ösen aufhängen.

Ein gleichzeitig Laden und Entladen der Station ist möglich. Ihr könnt somit das Solarpanel an die Station anschließen und diese aufladen. Gleichzeitig könnt ihr einen Verbraucher anschließen und diesen mit Strom versorgen.

An der Front der Station findet ihr zudem einen kleinen Bildschirme. Dieser zeigt euch nicht nur die Ein- und Ausgangsleistung an, sondern informiert euch auch darüber, wie lange der Ladevorgang noch andauert und wie lange ihr die angeschlossenen Verbraucher noch mit Strom versorgen könnt

App-Anbindung

Den Jackery Solargenerator 300 Plus könnt ihr völlig „autark“ ohne App nutzen. Das heißt, dass ihr nicht jedes Mal euer handy zücken müsst, um einen Anschluss freizuschalten etc. pp. Nichtsdestotrotz ist es in unseren Augen sinnvoll, die Jackery-App zu installieren.

Die Verbindung zwischen App und Station kann wahlweise per Bluetooth oder WLAN hergestellt werden. In unserem Fall funktionierte die erstmalige Einrichtung allerdings nur ohne angeschlossenes Solarpanel. Warum auch immer. Allerdings muss man da erst einmal drauf kommen. Sobald das Bluettooth- / WLAN-Symbol im Display der Station blinkt ist diese zur App-Installation bereit. Hierbei ist eine Registrierung Bei Jackery verpflichtend.

Fazit

Niemand erwartet vermutlich, dass man einer so kompakten PowerStation – wie es Jackery Explorer 300 Plus darstellt – über Stunden leistungshungrige Geräte mit Strom versorgen kann. Hierfür ist das Gerät auch nicht konzipiert. Stattdessen bietet euch Jackery mit dieser Lösung eine komfortable Möglichkeit an, unabhängig vom Stromnetz kleinere Geräte mit Strom zu versorgen. Beim Ausflug in den Park muss man somit keine schwere und unhandliche PowerStation mitschleppen, um seine Laptop, sein Smartphone, eine Fotokamera, einen Drohne oder ähnliches mit Strom zu versorgen. Für zusätzliche Energie sorgt unterwegs das Solarpanel SolarSaga 40 Mini.

Die 40W des Panels sorgen zwar nicht dafür, dass die PowerStation unterwegs in zwei Stunden aufgeladen wird, allerdings wird man dadurch beim Stromverbrauch noch einmal flexiblerer. Zudem ist Solarpanel angenehm leicht und kompakt und kann genau wie die PowerStation komfortabel transportiert werden.

In unserem Augen handelt es sich beim Jackery Solargenerator 300 Plus um eine kleine kompakte Anlage, die in jedem Fall ihre Anwendungsbereiche hat.

Preis

Die UVP beträgt 349 Euro für die Powerstation Jackery Explorer 300 Plus und 449 Euro für den Solargenerator 300 Plus SolarSage 40W Mini inklusive mobilem Solarmodul.