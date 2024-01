Mit der Freigabe von iOS 17.2 hat Apple eine neue Funktion eingeführt, die der Hersteller bereits vor ein paar Monaten angekündigt hatte. Die Rede ist von der neuen Journal-App, die seit Ende letzten Jahres für alle Anwender zur Verfügung steht. Um euch den Umgang mit der neuen App etwas näher zu bringen, hat Apple nun ein begleitendes Video veröffentlicht.

Apple veröffentlicht Video zur neuen Journal-App

Sobald ihr iOS 17.2 auf eurem iPhone installiert habt, erscheint automatisch die neue Journal-App auf eurem Homescreen. Bei der neuen Journal-App handelt es sich um ein Tagebuchs, mit dem ihr es euch zur Gewohnheit machen könnt, eure täglichen Ereignisse festzuhalten. In den Journalingvorschlägen werden Ausflüge, Fotos, Trainings und mehr intelligent gruppiert, um euch dabei zu unterstützen, euch an Erlebnisse zu erinnern und sie zu reflektieren. ihr könnt Fotos, Videos, Audioaufnahmen und vieles mehr hinzufügen. Ordnet wichtigen Einträgen ein Lesezeichen zu, um später dorthin zurückzukehren und neue Einblicke zu gewinnen. Ihr könnt euer Journal sogar sperren, sodass es nur per Face ID, Touch ID oder mit deinem Code zugänglich ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Bedienung der Journal-App ist denkbar einfach. Tippt auf (+) und tippt auf „Neuer Eintrag“ oder wählt aus den personalisierten Vorschlägen aus, die auf euren Ausflügen, Songs, Trainings oder anderen Aktivitäten basieren. Beginnt zu schreiben und fügt weitere Details wie Fotos, Audioaufnahmen und Orte hinzu. In Handbuch zu iOS 17 hält Apple hier und dort weitere Informationen zur Journal-App bereit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren