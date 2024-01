Während vor einigen Monaten noch fest mit einer zweiten AirTag Generation für das Jahr 2024 gerechnet wurde, wird immer deutlicher, dass es dieses Jahr keine neue Version geben wird. Hierfür gibt es gleich mehrere Gründe. So gibt es in Apples „Wo ist?“-Ökosystem nur wenig Konkurrenz, dabei bietet das Tracking-Gerät immer noch alles, was man sich wünscht. Bloombergs Mark Gurman nennt nun noch einen weiteren Aspekt, der gegen einen AirTag 2 spricht: Apples Lagerbestände.

Überproduktion bremst zweite Generation

Gurman beleuchtet in seinem „Power On“ Newsletter die aktuelle Situation der AirTag Lagerbestände von Apple. Trotz ursprünglicher Pläne für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 hat es das Unternehmen nicht eilig, den AirTag 2 einzuführen. Das Hauptproblem für Apple ist die erhebliche Überproduktion der ersten AirTag Generation, so Gurman. Berichten zufolge sind sowohl die Lagerräume der Apple Retail Stores als auch die Lagerhäuser überfüllt mit diesen Geräten.

Die Prognose für eine Einführung der zweiten Generation im Jahr 2025 stimmt mit einem anderen Bericht überein, in dem Ming-Chi Kuo ebenfalls einen späteren Start des AirTag 2 vorhersagt. Hier erklärte der Analyst, dass die Herstellung des AirTag 2 erst Ende 2024 beginnen wird, um Anfang 2025 auf den Markt zu kommen.

Was die zu erwartenden Funktionen des AirTag 2 angeht, so schreibt Gurman, dass wir „einen verbesserten Funkchip“ erwarten können, „der mit den neueren Komponenten in den neuesten iPhones und Apple Watches übereinstimmt“. Das ist offensichtlich eine Anspielung auf den Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation, der im iPhone 15, der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 verbaut ist. Dieser Chip kann mit anderen Geräten, die über denselben Chip verfügen, über eine größere Reichweite kommunizieren als der U1-Chip in den iPhones und AirTags der vorherigen Generation.

