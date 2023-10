Vor dem Jahr 2025 solltet ihr nicht mit der zweiten Generation der Apple AirTags 2 rechnen. So geht es aus einer aktuellen Einschätzung des Analysten Ming Chi Kuo hervor.

Mit den AirTags hat Apple vor ein paar Jahren ein Produkt auf den Markt gebracht, das den Weg in zahlreiche Apple Haushalte gefunden haben dürfte. Früher oder später wird der Hersteller die zweite Generation des Schlüsselfinders auf den Markt bringen. Die Frage ist nur „wann?“.

Die Massenproduktion der AirTags 2 soll sich bis ins Jahr 2025 verzögern. Im August dieses Jahres ging Analyst Ming Chi Kuo noch davon aus, dass Apple im vierten Quartal 2024 die Massenproduktion der AirTags 2 startet. Nun spricht Kuo allerdings von 2025.

Prediction update:

The mass production schedule for AirTag 2 has been postponed to 2025. https://t.co/TF2uSuSEvX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 18, 2023