Apple hat vor wenigen Augenblicken das Firmware-Update 6A305 für die AirPods Pro 2 veröffentlicht. Die neue Version steht sowohl für die AirPods Pro 2 (Lightning-Anschluss) sowie für die neuen AirPods Pro 2 (USB-C) zur Verfügung.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 6A305 für die AirPods Pro 2

Ab sofort steht das Firmware-Update 6A305 für die AirPods Pro 2 auf den Apple Servern bereit. Dabei handelt es sich um das zweite Firmware-Update innerhalb weniger Tage. In der vergangenen Woche hatte Apple die Firmware-Version 6A303 veröffentlicht.

Diese folgt auf Version 6A300/6A301, die allerhand Neuerungen für die gesamte AirPods Familie mit sich brachte. So sorgte Apple mit iOS 17 und macOS Sonoma und dem AirPods-Firmwareupdate 6A300/6A301 für ein ganz neues Hörerlebnis mit den AirPods Pro (2. Generation) – mit adaptivem Audio, Konversationserkennung und Personalisierter Lautstärke. Außerdem optimiert dieses Update die Anrufsteuerung mit „Durch Drücken stummschalten und aufheben“ für AirPods (3. Generation), AirPods Pro (1. und 2. Generation) und AirPods Max sowie deutlichen Verbesserungen beim automatischen Wechseln aller verfügbaren AirPods zwischen Apple-Geräten mit den neuesten Softwareupdates.

Mit dem Update auf Version 6A303 sorgte Apple in der letzten Woche für Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen. Mit der Version 6A305 konzentriert sich der Hersteller ebenso auf Optimierungen unter der Haube.

Ein Patentrezept zur Installation des Updates gibt es nicht. Für gewöhnlich installiert sich das Update mit der Zeit im Hintergrund von selbst, so dass es der Anwender nicht mitbekommt. Hierzu müssen die AirPods bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update in den kommenden Tagen automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...