Das Firmware-Update 6A303 steht ab sofort für die AirPods Pro 2 bereit. Dabei richtet sich das Update an beide Varianten der Kopfhörer. Sowohl Besitzer der AirPods Pro 2 (Lighting-Anschluss) als auch der AirPods Pro 2 (USB-C Anschluss) erhalten das Firmware-Update.

Firmware-Update 6A303 für AirPods Pro 2 ist da

Apple hat gestern Abend nicht nur die Beta 3 zu iOS 17.1 und Co. sowie iOS 16.7.1 und iPadOS 16.7.1 veröffentlicht, sondern auch ein Firmware-Update für die AirPods Pro 2 veröffentlicht.

Mit dem Update auf iOS 17 und dem Firmware-Update 6A300 und 6A301 hat Apple unter anderem folgende Funktionen bei den AirPods Pro 2 implementiert: Adaptives Audio, Konversationserkennung und Personalisierter Lautstärke. Zudem wurde das automatische Wechseln der AirPods Pro 2 zwischen Apple-Geräten deutlich verbessert.

Ab sofort steht die Firmware 6A303 für die AirPods Pro 2 bereit. Aus den begleitenden Release-Notes geht hervor, dass Apple Fehler behoben und weitere Verbesserungen vorgenommen hat.

Eine Standardanleitung zur Installation des Updates gibt es nicht. Für gewöhnlich installiert sich das Update mit der Zeit im Hintergrund von selbst, so dass es der Anwender nicht mitbekommt. Hierzu müssen die AirPods bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update in den kommenden Tagen automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...