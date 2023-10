Ab sofort steht der zweite offizielle Trailer zu „Napoleon“ bereit. Damit erhaltet ihr einen weiteren Einblick in Ridley Scotts Action-Epos. Bis zum Kinostart und anschließenden Start auf Apple TV+ müsst ihr euch allerdings noch ein wenig gedulden.

Apple TV+ veröffentlicht 2. Trailer zu „Napoleon“

Zum Start von Apple TV+ lag Apples Fokus verstärkt auf Serien, doch mittlerweile sind auch einige große Kino-Produktionen entstanden, die entweder direkt auf Apple TV+ erscheinen oder kurz nach dem Kino-Start. In dieser Woche startet beispielsweise „Killers of the Flower Moon“ in den Kinos.

Rund einen Monat müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis „Napoleon“ zu sehen sein wird. Hier ist der Kinostart auf den 23. November terminiert. Anschließend wird der Apple Original Film auch auf Apple TV+ zu sehen sein.

Unter der Regie von Ridley Scott und nach dem Drehbuch von David Scarpa spielt in „Napoleon“ Joaquin Phoenix den französischen Kaiser und Militärführer. Der Film soll einen originellen und persönlichen Blick auf Napoleons Ursprünge bieten. Er zeigt Napoleons schnellen, rücksichtslosen Aufstieg zum Kaiser, betrachtet durch das Prisma seiner süchtig machenden und oft unbeständigen Beziehung zu seiner Frau und wahren Liebe, Josephine, gespielt von Vanessa Kirby. Der Film fängt dabei Napoleons berühmte Schlachten, seinen unermüdlichen Ehrgeiz und seinen erstaunlichen strategischen Verstand als außergewöhnlichen Militärführer und Kriegsvisionär ein.

In 2 Minuten 24 Sekunden gibt euch „Napoleon – Official Trailer 2“ einen weiteren Einblick in den Film. Der Vollständigkeit halber, haben wir euch den ersten Trailer auch noch einmal eingebunden.

Trailer 1

Trailer 2