Die neuesten Modelle des Fire TV Sticks von Amazon sind endlich da. Nachdem Amazon bereits im September einen Ausblick auf die leistungsstärksten Fire TV Sticks gegeben hatte, könnt ihr jetzt den Fire TV Stick 4K Max für 79,99 Euro und den Fire TV Stick 4K für 69,99 Euro kaufen. Beide zeichnen sich durch fortgeschrittene Streaming-Technologie aus, wobei es sich beim Max-Modell um den ersten Streaming-Stick mit Unterstützung für Wi-Fi 6E handelt.

Fire TV Stick 4K (Max)

Die Hauptattraktion des Fire TV Stick 4K Max ist seine Unterstützung für Wi-Fi 6E, eine Erweiterung des Wi-Fi-6-Standards, die erweiterte Kapazitäten im 6-GHz-Band nutzt. Das soll ein Streaming-Erlebnis mit niedrigerer Latenz, höherer Geschwindigkeit und weniger Störungen durch andere Geräte im Haus bieten. Der reguläre Fire TV Stick 4K bietet zwar nicht Wi-Fi 6E, verfügt aber über eine verbesserte WLAN-Integration und unterstützt den Wi-Fi 6 Standard.

Ein weiteres Highlight des Max-Modells ist die integrierte Ambient-TV-Funktion, die zuvor nur in Verbindung mit den Fire TV Omni-QLED Fernsehern verfügbar war. Diese Funktion verwandelt Fernsehgeräte in smarte Displays, auf denen Nutzer Informationen wie Kalender, Notizen und Einkaufslisten anzeigen können. Hinzu kommt eine breite Auswahl an Kunstwerken, die als Bildschirmschoner dargestellt werden können.

Der Lieferumfang des Fire TV Stick 4K Max enthält auch eine spezielle „Enhanced Edition“ der Alexa-Sprachfernbedienung. Diese verfügt über zusätzliche spezielle Sendertasten und eine Taste, die den Nutzer direkt zum zuletzt gesehenen Kanal oder zur zuletzt verwendeten App führt.

Der Fire TV Stick 4K Max verfügt über 16 GB Speicherplatz und damit über die doppelte Kapazität im Vergleich zur vorherigen Generation. Beide TV Sticks verfügen über einen verdoppelten Arbeitsspeicher von 2 Gigabyte. Während die Max-Variante einen 2,0 GHz Quad-Core-Prozessor bietet, erhält der Standard 4K Stick einen 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor.

Der Fire TV Stick 4K Max und Fire TV Stick 4K bieten wie gehabt Support für 4K-Ultra-HD Inhalte. Dolby Vision, HDR, HDR10+ und Dolby Atmos Sound werden ebenfalls weiterhin geboten.

Nachhaltiges Design

Der Fire TV Stick 4K Max und Fire TV Stick 4K tragen das Climate Pledge Friendly-Siegel, für das sie sich durch die „Reducing CO2“-Zertifizierung vom Carbon Trust qualifizieren. Diese Zertifizierung erhalten Produkte, die ihren CO2-Fußabdruck von Jahr zu Jahr reduzieren. Beide Geräte sind aus nachhaltigeren Materialien hergestellt und verfügen über ein Design, das ihren Energieverbrauch während der Lebensdauer reduziert. Sie besitzen außerdem einen Energiesparmodus, der den Energieverbrauch des Geräts reduziert, wenn es sich im Ruhemodus befindet.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Fire TV Stick 4K Max kann ab sofort für 79,99 Euro und der neue Fire TV Stick 4K für 69,99 Euro bei Amazon bestellt werden.

Für Kunden, die bereits einen älteren Fire TV Stick besitzen, bietet Amazon zudem einen Trade-in-Rabatt von bis zu 20 Prozent beim Kauf eines neuen Modells an.