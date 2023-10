Seit Juli bietet Apple sogenannte Apple Vision Pro Developer Labs in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio an, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Apps auf Apple Vision Pro Hardware zu testen und Unterstützung von Apple Ingenieuren zu erhalten. Nun erweitert Apple seine Developer Labs auf New York City und Sydney.

Apple Vision Pro: Developer Labs ab sofort auch in New York City und Sydney

Apple hat bekannt gegeben, dass man die Apple Vision Pro Developer Labs auf zwei neue Städte erweitert. Konkret handelt es sich um New York City und Sydney. Der Hersteller schreibt

Wir sind begeistert von der Aufregung und dem Enthusiasmus von Entwicklern auf der ganzen Welt in den Apple Vision Pro Labs und freuen uns, neue Labs in New York City und Sydney anzukündigen. Teste mit uns direkt auf dem Gerät und nehmt Kontakt zu Apple-Experten auf, die euch dabei helfen, eure visionOS-, iPadOS- und iOS-Apps auf dieser aufregenden neuen Plattform noch weiter zu entwickeln. Labs finden auch in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio statt.

Durch die Eröffnung eines Apple Vision Pro Developer Labs an der Ostküste der USA bietet Apple nun eine zweite Anlaufstelle in den USA an und reduziert so die Anreisedauer für eine Vielzahl an Entwicklern, gleiches gilt für Entwickler in Australien.

Parallel dazu hat Apple eine begrenzten Anzahl an Entwicklern Entwickler-Kits zur Verfügung gestellt, die dabei helfen, Apps schnell zu entwickeln, zu verbessern und direkt auf der Apple Vision Pro zu testen.