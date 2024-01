Rund um den Erdball ist Apple aktiv und betreibt in einer Vielzahl an Ländern eigene Büros. Unter anderem ist der Hersteller in Indien aktiv. Dort baut Apple seine Präsenz nun mit einem neuen Bürokomplex aus.

Apple eröffnet neues Büro in Bengaluru (Indien)

Wie The Indian Express berichtet, erweitert Apple seine Unternehmenspräsenz in Bengaluru mit einem neuen 15-stöckigen Büro am Minsk-Platz. In einem Statement des Unternehmens heißt es

„Apple freut sich, mit unserem neuen Büro im Herzen von Bengaluru in Indien zu expandieren. Diese dynamische Stadt beherbergt bereits so viele unserer talentierten Teams, darunter Software- und Hardware-Ingenieure, Operations, Kundensupport und mehr. Wie alles, was wir bei Apple tun, ist dieser Arbeitsbereich darauf ausgelegt, Innovation, Kreativität und Kontakte zu fördern. Es ist ein großartiger Raum für die Zusammenarbeit unserer Teams.“

Die Lage des neuen Büros am Minsk-Platz in Bengaluru bedeutet, dass es sich in der Nähe von Gebäuden wie dem Vidhana Soudha (in dem die Legislative des Bundesstaates Karnataka untergebracht ist), dem Obersten Gerichtshof, dem Chinnnaswamy-Cricketstadion und dem Cubbon Park befindet. Apple wählte den Standort in der Nähe der U-Bahn-Station Cubbon Park, um das Büro für die Mitarbeiter besser zugänglich zu machen.

In dem Bürogebäude kann Apple bis zu 1.200 Mitarbeiter unterbringen. Neben den reinen Büros verfügt das Gebäude über einen Wellness-Bereich und verschiedene Caffe Macs zur Versorgung der Mitarbeiter. Bei der Innenausstattung setzt Apple auf Materialen aus der Umgebung, wie zum Beispiel Stein, Holz und Stoff. Auch lokale Pflanzen kommen zum Einsatz.

Das Apple Büro wird zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt. Zudem strebt Apple eine LEED-Platin-Bewertung (Leadership in Energy and Environmental Design) an. Dies ist die höchste Stufe der LEED-Zertifizierung, einem Programm zur Zertifizierung umweltfreundlicher Gebäude.

