„Killers of the Flower Moon“ läuft seit Oktober 2023 in den Kinos und ist mittlerweile auch auf Apple TV+ verfügbar. Der Film kam nicht nur sehr gut bei den Kritikern an, sondern konnte auch an den Kinokassen überzeugen. Nun wurde Martin Scorseses Werk bei den AARP Movies for Grownups Awards mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als bester Film.

Apple bei den AARP Movies For Grownups Awards

Bei den AARP Movies for Grownups Awards handelt es sich um eine Auszeichnungsveranstaltung, die von der American Association of Retired Persons (AARP) gesponsert wird. Diese Awards wurden ins Leben gerufen, um Filme und individuelle Leistungen im Filmgeschäft zu würdigen, die ein erwachsenes Publikum ansprechen und relevante Themen für Menschen über 50 Jahren behandeln.

Apples Originalfilme haben offensichtlich eine starke Resonanz beim erwachsenen Publikum gefunden, was sich darin zeigt, dass das Unternehmen bei den diesjährigen AARP Movies for Grownups Awards besonders erfolgreich war.

Laut einem Bericht von Deadline erhielt „Killers of the Flower Moon“ bei den Awards eine doppelte Auszeichnung. Der Film wurde nicht nur als bester Film geehrt, sondern brachte auch Robert De Niro die Auszeichnung als bester Nebendarsteller ein. Über De Niros Leistung sagte AARP, De Niro habe „nie eine beängstigendere und brillantere Leistung erbracht als seine Rolle als William King Hale“.

Allerdings war „Killers of the Flower Moon“ nicht der einzige Apple TV+ Titel, der eine Auszeichnung erhielt. „Still: A Michael J. Fox Movie“ erhielt den Preis für den besten Dokumentarfilm. Der Film rund um das Leben und die Karriere von Michael J. Fox wurde vor kurzem bereits mit vier Creative Arts Emmy Awards ausgezeichnet.

„Killers of the Flower Moon“ erhielt auch den Golden Globe für die beste weibliche Hauptrolle, eine Auszeichnung, die Lily Gladstone für ihre Leistung im Film zuteilwurde.

„Killers of the Flower Moon“ auf Apple TV+

„Killers of the Flower Moon“ basiert auf dem David-Grann-Roman „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI“. Die Buchvorlage untersucht eine Reihe von Morden an wohlhabenden Osage-Indianern, die sich Anfang der 1920er Jahre in Osage County, Oklahoma, ereigneten, nachdem unter ihrem Land große Ölvorkommen entdeckt worden waren.

Mit einer Starbesetzung, darunter Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone, kann „Killers of the Flower Moon“ durchaus überzeugen. Was euch in dem Film erwartet, beschreibt Apple folgendermaßen:

„Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte das Öl der Osage Nation ein Vermögen ein, sodass sie über Nacht zu einem der reichsten Völker der Welt wurde. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die das Geld der Osage manipulierten, erpressten und stahlen, so viel sie konnten, bevor sie zum Mord übergingen. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die ungewöhnliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone), ist ‚Killers of the Flower Moon‘ eine epische Western-Krimisaga, in der sich wahre Liebe und unsagbarer Verrat kreuzen. In den Hauptrollen sind Robert De Niro, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins und Jillian Dion zu sehen. Regie bei „Killers of the Flower Moon“ führte der Oscar-Preisträger Martin Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Scorsese, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren