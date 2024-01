Das iPhone steht möglicherweise vor einer bemerkenswerten Veränderung in seiner Preisstruktur. Der Schlüssel zu einer potenziellen Kostenreduktion liegt in der Verwendung von Quad-Level Cell (QLC) Flash-Speicher in den größeren Speichervarianten des erwarteten iPhone 16. Die technologische Neuerung könnte nicht nur die Herstellungskosten senken, sondern auch den Endverbraucherpreis des Geräts beeinflussen. Damit dürfte diese Entwicklung für diejenigen interessant sein, die auf der Suche nach Modellen mit umfangreicherem Speicherplatz sind.

Potenzielle Kosteneinsparungen durch neuen Flash-Speicher

Die aktuelle Preisgestaltung der iPhone-Reihe, besonders bei Modellen mit höherem Speicherplatz, ist ein häufig diskutiertes Thema. Exemplarisch hierfür steht die Preisgestaltung des iPhone 15 Pro, bei dem die 1 TB Version einen Aufpreis von 630 Euro gegenüber dem Basismodell mit 128 GB aufweist.

Diese Diskrepanz könnte sich in Zukunft zu Gunsten des eigenen Bankkontos verändern. Für das iPhone 16, dessen Markteinführung für den Herbst dieses Jahres geplant ist, könnte Apple eine signifikante Änderung in der Speichertechnologie vornehmen. So deutet ein Bericht von DigiTimes darauf hin, dass Apple erwägt, für die 1 und 2 TB Modelle des iPhone 16 QLC-Flash-Speicher einzusetzen. Diese Chips sind kostengünstiger in der Herstellung als die bisher verwendeten TLC (Triple-Level Cell) Speicherchips. Die Verwendung von QLC-Flash könnte somit zu einer Reduzierung der Herstellungskosten und potenziell zu günstigeren Verkaufspreisen führen. Natürlich vorausgesetzt, dass Apple den möglichen Preisvorteil an die Endkunden weitergibt.

QLC-Flash-Chips zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, 4 Bit pro Zelle zu speichern, was eine höhere Speicherdichte im Vergleich zu TLC-Chips ermöglicht. Die erhöhte Speicherdichte führt zu kostengünstigeren Produktionsverfahren. Allerdings haben QLC-Chips auch Nachteile, wie eine tendenziell geringere Geschwindigkeit und Lebensdauer im Vergleich zu TLC-Chips, wobei diese Unterschiede in den letzten Jahren verringert wurden.

