Zur Feier des bevorstehenden Mondneujahrs (Year of the Dragon) hat Apple einen spezielle Version seiner AirPods Pro 2 aufgelegt. Diese ist im Apple Online Store in China, Hongkong, Taiwan, Singapur, Vietnam, Macao und Südkorea (Year of the Blue Dragon) erhältlich.

Apple legt „Year of the Dragon“-AirPods Pro 2 auf

Apple bringt eine spezielle Version seiner AirPods Pro 2 auf den Markt. Das „speziell“ bezieht sich dabei auf die Gravur des Ladecases. Genau genommen, bietet Apple die AirPods Pro 2 mit einer Drachen-Gravur auf dem USB-C Ladecase an. Im Bezug auf die Funktionen und den Preis gibt es keine Unterschieden zum regulären Modell.

Bereits in den letzten Jahren hat Apple im asiatischen Raum limitierte AirPods Pro zum Jahr des Ochsen und Jahr des Tigers angeboten.

Neben den speziellen AirPods Pro bietet Apple weitere Aktionen in verschiedenen asiatischen Ländern an. So verkauft Apple unter anderem „Year of the Dragon“-Zubehör von mehreren Drittanbietern. Zudem gibt es eine limitierte Version der Beats Solo3 mit einem rot-goldenen Farbschema.

Vor wenigen Tagen hatten wir euch auf eine ähnliche Aktion in Japan aufmerksam gemacht. Dort verkaufte Apple limitierte AirTags mit „Year of the Dragon“-Gravur.

