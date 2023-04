Apple Original Films hatte im Januar beim Sundance Film Festival die Weltpremiere von „STILL: A Michael J. Fox Movie“ gezeigt. Jetzt gibt es den offiziellen Trailer zu der Dokumentation, die sich dem beliebten Schauspieler Michael J. Fox widmet.

„STILL: A Michael J. Fox Movie“ auf Apple TV+

Mit Filmen wie „TeenWolf“, „Das Geheimnis meines Erfolges“ und natürlich „Zurück in die Zukunft“ hat sich Michael J. Fox in die Herzen der Fans gespielt. Doch der liebgewonnene Schauspieler erkrankte 1991 an Parkinson und zog sich im Jahr 2000 weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurück. Er überdeckte die Krankheit jahrelang durch gezieltes Schauspielern, wie er in der neuen Apple Original Dokumentation „STILL: A Michael J. Fox Movie“ erklärt.

Der Film, der dokumentarische, archivierte und Drehbuchelemente beinhaltet, wird Fox‘ außergewöhnliche Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen – die beeindruckende Geschichte eines zu kleinen Jungen von einer kanadischen Armeebasis, der im Hollywood der 1980er Jahre zu den Höhen des Ruhms aufstieg.

In der offiziellen Beschreibung zum Film heißt es:

„Der Bericht über Fox‘ öffentliches Leben, voller nostalgischem Nervenkitzel und filmischem Glanz, wird sich neben seiner nie zuvor gesehenen privaten Reise abspulen, einschließlich der Jahre nach seiner Diagnose mit der Parkinson-Krankheit im Alter von 29 Jahren. Intim und ehrlich und mit beispiellosem Zugang zu Fox und seiner Familie produziert, untersucht der Film Fox‘ persönliche und berufliche Triumphe und Mühen und zeigt, was passiert, wenn ein unheilbarer Optimist mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert wird. Mit einer Mischung aus Abenteuer und Romantik, Komödie und Drama fühlt sich der Film an wie … nun, wie ein Michael J. Fox-Film.“

Der neue Trailer vermittelt bereits einen guten Eindruck zum Film, der am 12. Mai auf Apple TV+ startet.