Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass wir erstmals von „High Desert“ gehört haben. Nun wird es langsam aber sicher konkret. Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die schwarze Komödie mit Patricia Arquette, Matt Dillon, Bernadette Peters am 17. Mai 2023 ihre Premier feiern wird.

„High Desert“ debütiert am 17. Mai auf Apple TV+

Apple TV+ hat den Starttermin von „High Desert“ bekannt gegeben. Gleichzeitig geben die Verantwortlichen einen ersten Einblick in die neue düstere Komödie mit Patricia Arquette, die auch als ausführende Produzentin fungiert, Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters und Rupert Friend gegeben.

Unter der Regie von Emmy-Gewinner Jay Roach, kreiert von Nancy Fichman, Katie Ford und Jennifer Hoppe und Executive Producer Ben Stiller, wird die halbstündige Serie mit den ersten drei Folgen am Mittwoch, den 17. Mai 2023, debütieren. Anschließend folgen immer mittwochs neue Episoden.

„High Desert“ folgt Peggy (Arquette), einer immer wieder abhängigen Süchtigen, die sich nach dem Tod ihrer geliebten Mutter, mit der sie in der kleinen Wüstenstadt Yucca Valley, Kalifornien, lebte, zu einem Neuanfang entschließt. Sie trifft die lebensverändernde Entscheidung, Privatdetektiv zu werden.

Die Serie wurde von Nancy Fichman („Nurse Jackie“, „Damages“), Katie Ford („Miss Congeniality“) und Jennifer Hoppe („Grace and Frankie“, „Nurse Jackie“, „Damages“) kreiert und geschrieben. Letzter agiert auch als ausführende Produzenten. „High Desert“ wird intern von Apple Studios, Red Hour Films, 3 Arts Entertainment und Delirious Media produziert.

Das Projekt bringt Stiller mit Arquette nach „Severance“, „Escape at Dannemora“ und dem Comedy-Klassiker „Flirting with Disaster“ wieder zusammen. Gleichzeitig finden Stiller und Jay Roach seit ihrer Arbeit an einer weiteren legendären Comedy-Trilogie „Meet the Parents“, „Meet the Fockers“ und „Little Fockers“ wieder zusammen.