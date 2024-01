In den vergangenen Tagen erreichten uns mehrere Videos, #Shorts und Meldungen rund um Apple TV+, die wir in diesem Artikel zusammenfassen. Es dreht sich unter anderem um „Killers of the Flower Moon“, „Masters of the Air“, „Monarch: Legacy of Monsters“, „Bad Sisters“, „Schmigadoon!“ und die Emmy Awards.

Apple TV+ veröffentlicht neue Videos und #Shorts

In den letzten Tagen hat Apple TV+ verschiedene Videos und #Shorts auf YouTube veröffentlicht. Natürlich dürfen dabei „Killers of the Flower Moon“ und „Monarch: Legacy of Monsters“ nicht fehlen. Diese beiden Originals hat Apple TV+ in den letzten Wochen besonders stark beworben. Aber auch „Masters of the Air“ (startet am 26. Januar 2024) erhält einen neuen kurzen Clip.

Schmigadoon! wird zu Schmigadone!

Die ersten beiden Staffeln zu „Schmigadoon!“ stehen vollständig auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Eine dritte Staffel und somit eine Fortsetzung des Comedy-Musicals wird es nicht geben. Schmigadoon! Co-creator Cinco Paul hat sich auf Instagram wie folgt geäußert

Ich muss leider mitteilen, dass Apple mit der dritten Staffel von Schmigadoon nicht weitermachen wird! Die Staffel ist geschrieben (einschließlich 25 neuer Songs), aber wir werden sie leider nicht umsetzen. So ist das Leben. Ich möchte allen, die an der Show beteiligt waren, unserer unglaublichen Besetzung, Crew und Autoren, unseren wunderbaren Unterstützern bei Broadway Video, Universal und Apple für alles danken, was sie getan haben, um dies möglich zu machen. Ehrlich gesagt ist es ein Wunder, dass wir überhaupt zwei Staffeln hatten, und ich bin so dankbar, dass wir das geschafft haben. Und an alle Fans der Show da draußen – ich danke euch von ganzem Herzen. Eure Liebe und Unterstützung haben mir so viel bedeutet, und die Tatsache, dass ihr euch mit unserer Show verbunden fühltet und sie euch etwas Freude bereitete, bedeutet mir sehr viel. Das war eine schwierige Nachricht, aber der Optimist in mir ist überzeugt, dass es nicht das Ende von Schmigadoon ist… und vielleicht ist es sogar ein glücklicher Anfang. Liebe Grüße, Cinco

