Die Einführung der Vision Pro ist für Apple von besonderer Bedeutung. Immerhin wird das Mixed-Reality-Headset schon jetzt als eine der bedeutendsten Innovationen der letzten Jahre gehandelt. Umso überraschender ist es, dass Apple vor dem Start der Vorbestellungen kein zweites Video im Stil einer Keynote veröffentlicht hat, um die Werbetrommel noch etwas zu rühren. Intern hat das Unternehmen jedoch eine Art Einführungsvideo an seine Mitarbeiter verteilt. Das neue Material deckt zukünftige Möglichkeiten für Apple Vision Pro ab, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Medizin, Technik und Ausbildung. Bei der Gelegenheit können sich Apples Mitarbeiter auch über einen Rabat beim Kauf des Headset freuen.

Apple Vision Pro für Ärzte und Techniker

Apple Vision Pro wurde als Consumer-Gerät mit 3D-Filmen, Apple Arcade-Spielen und allgemeinem Multitasking vermarktet. Laut dem internen Video, das den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wurde, sprechen Apples Führungskräfte jedoch auch höhere Ambitionen für das Gerät an.

In dem internen Video berichten Mike Rockwell und Alan Dye, die beide an der Entwicklung von Apple Vision Pro beteiligt sind, über die Einsatzmöglichkeiten des Headsets. Dabei wagen Rockwell und Dye auch einen Blick auf die Zukunft, die offensichtlich deutlich ambitionierter ist, als man es anhand der bisherigen Präsentationen hätte vermuten können.

„Chirurgen haben oft Schwierigkeiten, während eines Eingriffs auf ein Display zu schauen, auf dem die Informationen verstreut sind“, so Rockwell. „Apple Vision Pro könnte all das zusammenbringen und hoffentlich die Ergebnisse für die Patienten verbessern.“

Rockwell erklärt laut Bloomberg auch, dass Techniker oder Flugzeugmechaniker die Vision Pro für eine „qualitativ hochwertige Ausbildung“ nutzen könnten, die bisher nicht möglich war. Dabei führt er aus, dass Apple „begeistert“ von den Möglichkeiten im Bereich Lernen und Ausbildung ist. „Wir haben uns bemüht, ein Produkt zu entwickeln, das ein Werkzeug und kein Spielzeug ist“, fasst Rockwell zusammen.

Die Mitarbeiter wurden nicht nur über die mögliche Zukunft von Vision Pro aufgeklärt, sie erhielten auch ein Memo, in dem sie über einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent informiert werden, falls sie sich Apples Mixed-Reality-Headset kaufen.

Die Vorbestellungen für Apple Vision Pro beginnen am 19. Januar, bevor das Headset ab dem 2. Februar in den USA erhältlich sein wird. Vision Pro startet bei 3499 Dollar mit 256 GB Speicher. Zunächst wird das Headset ausschließlich in den USA erhältlich sein. Apple plant, das Gerät später im Jahr auch in anderen Ländern einzuführen.

