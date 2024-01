Besucher des Sundance Film Festivals 2024 in Park City konnten sich bereits einen Eindruck von dem Apple Original Film „Girls State“ verschaffen. Bis der Film auf Apple TV+ startet vergehen noch ein paar Monate. Stichtag ist der 05. April 2024.

„Girls State“ feiert Premiere beim Sundance Film Festival

Kürzlich feierte Apple TV+ beim Sundance Film Festival 2024 in Park City die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Dokumentarfilms „Girls State“, der am Freitag, den 5. April 2024, weltweit auf Apple TV+ starten wird

Zu den Teilnehmern der Premiere von „Girls State“ gehörten die preisgekrönten Regisseure und Produzenten Amanda McBaine und Jesse Moss, die Filmproduzenten Faith Glasgow, Emily Worthmore, Cecilia Bartin, Tochi Ihekona, Anna Chellis, Maddie Rowan, Brooke Taylor sowie die ausführende Produzentin Davis Guggenheim, die Kameraleute Laela Kilbourn und Laura Hudock, die Cutterin Amy Foote, der Komponist T. Griffin, die Tonmeisterin Avantika Nimbalker, die Co-Produzenten Aurora Brachman und Khaula Malik und mehr.

Worum dreht es sich bei „Girls State“? Nach dem Erfolg des Films „Boys State“ stehen nun die Mädchen im Mittelpunkt. Wie würde die amerikanische Demokratie in den Händen von Mädchen im Teenageralter aussehen? „Girls State“ ist eine politische Coming-of-Age-Geschichte und eine mitreißende Neuinterpretation dessen, was es bedeutet, zu regieren. „Girls State“ folgt jungen weiblichen Führungspersönlichkeiten – mit sehr unterschiedlichem Hintergrund in ganz Missouri –, während sie ein umfassendes Experiment meistern, um eine Regierung von Grund auf aufzubauen.

