Das kommende iPad Air soll ein größeres 12,9 Zoll Display und eine neu gestaltete Rückkamera bieten, wie aus von 91mobiles veröffentlichten CAD-Renderings hervorgeht. Damit würde das Mittelklasse-Tablet ein bedeutendes Upgrade des aktuellen 10,9 Zoll Modells erhalten und könnte von Apple als günstigere Alternative zum iPad Pro angeboten werden.

Eine günstigere Alternative zum 12,9 Zoll iPad Pro

Der gemutmaßte Wechsel des neuen iPad Air zu einem 12,9 Zoll Display entspricht der Bildschirmgröße des High-End iPad Pro von Apple. Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche, dass Apple beim iPad Pro dieses Jahr den Sprung zum OLED-Display machen wird, was das „Profi“-Tablet spürbar im Preis anheben würde. Um einen möglichen Unmut über Preisanstiege bei den neuen iPad Pro Modellen zu mildern, könnte Apple ein größeres iPad Air gut als günstigere Alternative zum iPad Pro positionieren. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass Apple seine Strategie aus der iPhone-Serie adaptiert, bei der größere Bildschirme auch in den günstigeren Modellen eingeführt werden.

Neben der größeren Bildschirmdiagonale zeigen die von 91mobiles geteilten CAD-Renderings auch eine neu gestaltete Rückkamera. Das neue Layout beinhaltet ein hervorstehendes Modul, das die Kamera und den Blitz beherbergt und an ältere iPhone-Modelle wie das iPhone X und XS erinnert. Ansonsten wird sich am Design des iPad Air voraussichtlich wenig ändern.

Die Preisgestaltung bleibt spekulativ. Während das aktuelle 12,9 Zoll iPad Pro zu Preisen ab 1.449 Euro angeboten wird, beginnt der Preis für das iPad Air bei 769 Euro. Allerdings wird Apple wahrscheinlich sowohl das 10,9 Zoll als auch das 12,9 Zoll iPad Air gleichzeitig anbieten, sodass der Preis des 12,9 Zoll iPad Air wahrscheinlich etwas höher als 769 Euro ausfallen wird.

Das genaue Erscheinungsdatum des neuen iPad Air ist noch nicht bestätigt, es wird jedoch erwartet, dass es in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommt. Neben dem iPad Air wird erwartet, dass Apple im Juni auch das neue iPad Pro mit OLED-Display auf den Markt bringt. Updates für das iPad mini und das Basismodell des iPad werden wahrscheinlich später im Jahr folgen.

