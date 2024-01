Apple Vision Pro kann im Falle einer Beschädigung mit hohen Reparaturkosten verbunden sein. So ist das Mixed-Reality-Headset mit seinem Aluminiumrahmen und der Glasfront durchaus anfällig für Blessuren, weswegen sich AppleCare+ für das Gerät lohnen könnte. Mit 499 Dollar ist der optionale Support- und Serviceplan der Vision Pro jedoch einer der teuersten, die für ein Apple Gerät erhältlich sind.

Reparaturkosten der Apple Vision Pro

Die offizielle Vision Pro Service-Webseite von Apple offenbart die hohen Reparaturkosten für das Gerät. Eine einfache Reparatur des zerbrochenen Deckglases kostet 799 Dollar. Bei allen anderen Schäden am Gerät steigt der Preis jedoch auf stolze 2.399 Dollar. Zum Vergleich: Diese Reparaturkosten liegen nur 1.100 Dollar unter dem Gesamtkaufpreis der Vision Pro.

AppleCare+ für die Vision Pro kostet 499 Dollar für zwei Jahre Versicherungsschutz. Alternativ können sich Kunden für einen monatlichen Zahlungsplan in Höhe von 24,99 Dollar entscheiden, wobei sich der Versicherungsschutz so lange verlängert, wie die Zahlungen laufen. Der Serviceplan umfasst eine unbegrenzte Anzahl von Reparaturen bei Unfallschäden sowie Apple-zertifizierten Service und Support. Darüber hinaus bietet er einen Express-Austausch-Service und einen bevorzugten 24/7-Zugang zu Apple Spezialisten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass für jede AppleCare+ Reparatur am Gerät selbst, eine Selbstbeteiligung von 299 Dollar gilt. Zudem fällt eine Servicegebühr von 29 Dollar für Reparaturen an mitgeliefertem Zubehör wie dem Light Seal an.

In Anbetracht der hohen Reparaturkosten könnte der Kauf von AppleCare+ für die Vision Pro eine kluge Entscheidung sein. Der Preis des Geräts und die Reparaturgebühren unterstreichen, wie wichtig es ist, das Gerät mit Sorgfalt zu behandeln. Apple bietet eine Schutzhülle für 200 Dollar an, und es ist zu erwarten, dass bald auch Schutzlösungen von Drittanbietern auf dem Markt erhältlich sein werden.

Apple Vision Pro mit 256 GB Speicher wird für 3.499 Dollar angeboten. Das Modell mit 512 GB Speicher kostet 3.699 Dollar und für das Modell mit 1 TB Speicher müsst ihr 3.899 Dollar auf den Tisch legen. Der Vorverkauf der Vision Pro ist in den USA bereits gestartet, los geht es dann am 2. Februar. Für Europa gibt es bisher keinen offiziellen Erscheinungstermin oder Preisangaben der Apple Vision Pro.

