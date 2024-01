macOS 14.3 ist da. Apple hat vor wenigen Augenblicken nicht nur iOS 17.3 und iPadOS 17.3 veröffentlicht, ab sofort steht auch ein neues Update für den Mac veröffentlicht.

Apple gibt macOS 14.3 frei

Apple nutzt den heutigen Abend, um verschiedene Updates auf den eigenen Servern zu platzieren. Nachdem bereits iPhone und iPad an der Reihe waren, geht es nun mit der Mac-Familie weiter. Ihr installieren macOS Sonoma 14.3 über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Mit an Bord ist unter anderem die Funktion, dass ihr gemeinsam an Playlists arbeiten könnt.

In den vollständigen Release-Notes heißt es

Mit macOS Sonoma 14.3 erhältst du zusätzlich Verbesserungen für die App „Musik“ sowie weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für deinen Mac.

Für die Zusammenarbeit an Playlists in Apple Music kannst du Personen einladen, zu deiner Playlist beizutragen, wo sie Titel hinzufügen, neu anordnen oder entfernen können.

Zu jedem Titel einer gemeinsamen Playlist können in Apple Music Emoji-Reaktionen hinzugefügt werden

In „Einstellungen“ wird unter „AppleCare & Garantie“ die Garantieabdeckung aller Geräte angezeigt, die mit deiner Apple‑ID angemeldet sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren