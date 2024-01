Am morgigen Freitag läuft die neue Serie „Masters of the Air“ exklusiv auf Apple TV+ an. Vorab hält der Video-Streaming-Dienst noch einen kleinen Leckerbissen für euch bereit. Ab sofort könnt ihr euch zur Einstimmung auf die Serie die ersten 5 Minuten auf YouTube angucken.

Apple TV+ veröffentlicht die ersten 5 Minuten von „Masters of the Air“

Kurz bevor die mit Spannung erwartete Serie „Masters of the Air“ auf Apple TV+ anläuft, rühren die Verantwortlichen noch einmal die Werbetrommel.

„Masters of the Air“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller und erzählt von der 100th Bomb Group, auch bekannt als „Bloody Hundredth“. Diese Männer begaben sich im Zweiten Weltkrieg auf gefährliche Bombeneinsätze über Deutschland. Im Kampf gegen extreme Kälte, Sauerstoffmangel und die schiere Angst vor dem Kampf in 25.000 Fuß Höhe bewiesen die Männer großen Mut. Die Serie konzentriert sich nicht nur auf die physischen Herausforderungen, sondern beleuchtet auch die emotionale und psychologische Belastung, die der Krieg für diese jungen Männer bedeutete.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die neue Apple TV+ Serie erstreckt sich über mehrere Schauplätze, darunter die ruhigen Felder im Südosten Englands und die zermürbenden Bedingungen in deutschen Kriegsgefangenenlagern. „Masters of the Air“ zeigt eine entscheidende Periode der Weltgeschichte und stellt laut Apple ein großes filmisches Meisterwerk dar. Die Serie wird von Apple Studios und von Spielberg über Amblin Television sowie von Tom Hanks und Gary Goetzman für Playtone produziert. Weitere namhafte Mitwirkende sind Darryl Frank, Justin Falvey, Steven Shareshian, John Orloff und Graham Yost.

Ab morgen stehen die ersten beiden Episoden von „Masters of the Air“ auf Apple TV+ bereit. Anschließend folgen immer freitags bis zum 15. März 2024 neue Episoden der 9-teiligen Serie. Für den Fall, dass euch die ersten 5 Minuten der Serie nicht ausreichen, haben wir euch noch drei weitere Clips zur Serie eingebunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren