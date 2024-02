Die Entwicklungsgeschichte der Apple Vision Pro, der modernsten AR-/VR-Brille auf dem Markt, ist ein eindrucksvolles Beispiel für technologischen Fortschritt. Apple CEO Tim Cook sprach nun in einem Interview über die Entwicklung des Mixed-Reality-Headsets, die vor etwa sieben bis acht Jahren mit einem „monströsen“ Prototyp begann.

Die Anfänge

Tim Cook beschreibt gegenüber Vanity Fair den ersten Prototypen der AR-/VR-Brille als ein unhandliches und schweres Gerät. Dieses erste Modell, das mehr an eine große, klobige Maschine erinnerte, musste Cook sich mithilfe seiner Mitarbeiter um den Kopf schnallen lassen.

Ausgestattet mit Kameras, Sensoren, lauten Lüftern und zahlreichen Kabeln, war dieses Gerät weit entfernt von dem, was wir als benutzerfreundlich betrachten würden. Trotz dieser Unbequemlichkeiten erinnert sich Cook lebhaft an das beeindruckende Erlebnis, sich per Knopfdruck plötzlich auf dem Mond wiederzufinden.

Herausforderungen und Durchbrüche

Apple stand vor der enormen Aufgabe, einen Supercomputer, der ursprünglich in einem separaten Raum betrieben wurde, in ein tragbares, leichtes und hitzeunempfindliches Gerät zu integrieren. Diese Herausforderung führte zu mehreren Durchbrüchen in der Miniaturisierung und Effizienz von Hochleistungscomputing, was letztendlich auch zu der M-Chip-Serie führte.

Von dem Erfolg dieser Bemühungen können sich Kunden in den USA ab sofort selber überzeugen. Denn ab heute werden die Vision Pro Headsets ausgeliefert und können in den Apple Stores getestet werden. Passend zu den Testmöglichkeiten geht es in dem Interview auch um die Erfahrungen anderer Menschen mit der Apple Vision Pro.

Greg Joswiak, Marketingleiter bei Apple, hebt hervor, dass die Reaktionen der Nutzer oft von Sprachlosigkeit und tiefer Beeindruckung geprägt sind. Selbst der renommierte Regisseur James Cameron beschrieb seine Erfahrung mit der Vision Pro als „religiöse Erfahrung“, trotz anfänglicher Skepsis. Technologie-Autor Om Malik sagte, es war „erstaunlich und unglaublich“.

Die Zukunft der Vision Pro

Während die genaue Richtung, in die sich die Vision Pro und ähnliche Technologien entwickeln werden, noch ungewiss ist, ist die Spannung und das Potenzial für zukünftige Anwendungen enorm. Tim Cook selbst fand bereits eine persönliche Anwendung für die Brille: das Ansehen der dritten Staffel von „Ted Lasso“ an der Zimmerdecke, während er bequem auf seinem Sofa liegt.

Zum Abschluss erklärt der CEO, Apple habe Ideen und Pläne für die Zukunft der Technologie, könne aber nicht mit Sicherheit sagen, wohin sie führen wird:

„Was wir tun, ist, dass wir uns für etwas begeistern, und dann fangen wir an, die Fäden zu ziehen und zu sehen, wohin es uns führt“, so Cook. „Und ja, wir haben Dinge auf der Roadmap und so weiter, und ja, wir haben eine definitive Sichtweise. Aber ein großer Teil davon ist auch Erforschung und Herausfinden. Manchmal verbinden sich die Punkte. Und sie führen dich an einen Ort, den du nicht erwartet hast.“

