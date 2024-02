Zum Wochenende erwartet uns eine neue 99 Cent Leih-Aktion von Amazon Prime Video, bei der wieder einige aktuelle Hits und auch klassische Filmjuwelen günstig geliehen werden können. Dieses Mal sind es knapp 300 Titel. Mit dabei sind wieder hochgelobte Filme wie „The Whale“, „Kandahar“ und „Sonne und Beton“. Natürlich dürfen auch Actionfilme wie „Jurassic World“ oder „Free State of Jones“ nicht fehlen. Für die ganze Familie bietet sich „Trolls World Tour“ oder „Die Croods – Alles auf Anfang“ an.

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Die Auswahl ist wieder sehr groß und vielseitig, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der reduzierten Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Es gibt viele Klassiker, aber auch neuere Filme. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Arrival (IMDb 7,9)

„Arrival ist ein provokativer Science-Fiction-Thriller des gefeierten Regisseurs Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). Als mysteriöse Raumschiffe rund um den Globus landen, stellt Oberst Weber (Forest Whitaker) ein Elite-Team auf und bringt die erfahrene Linguistin Louise Banks (Amy Adams) und Ian Donnelly (Jeremy Renner) zusammen, um die Dinge zu untersuchen. Während die Menschheit an der Schwelle zu einem globalen Krieg steht, liefern Banks und ihr Team sich einen Wettlauf gegen die Zeit, um Antworten zu finden – und um dies zu tun, geht sie ein Risiko ein, das ihr Leben und womöglich sogar die gesamte Menschheit gefährden könnte.“

The Whale (IMDb 7,7)

„Oscar-Gewinner Brendan Fraser in der Rolle seines Lebens: Der Englischprofessor Charlie lebt nach einem Schicksalsschlag zurückgezogen in einem kleinen Appartement am Stadtrand. Als plötzlich seine Tochter Ellie nach 8 Jahren bei ihm auftaucht, beginnt er wieder Kraft zu schöpfen und stellt sich seiner Vergangenheit. Großes Gefühlskino von Darren Aronofsky (BLACK SWAN).“