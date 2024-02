Mit der iOS 17.4 Beta kümmert sich Apple weitestgehend um die neuen Bestimmungen des Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union. Allen voran die Einführung von alternativen App Stores auf dem iPhone. Das Update bringt auch einige Änderungen im Zusammenhang mit Webbrowsern – und leider auch eine schlechte Nachricht. So können Beta-Nutzer in der EU keine Web-Apps mehr auf ihrem iPhone installieren und ausführen.

In der Vergangenheit hat Apple das Hinzufügen von Webseiten zum iPhone Home Screen unterstützt, sodass diese als Web-Apps funktionieren. Die Funktion wurde kontinuierlich verbessert; mit iOS 16.4 wurden Funktionen wie Push-Benachrichtigungen für Progressive Web Apps (PWAs) eingeführt. Die jüngste Beta-Version von iOS 17.4 markiert jedoch eine Abkehr von diesem Weg.

Der Entwickler Maximiliano Firtman berichtete, dass Apple mit der iOS 17.4 Beta die Unterstützung für PWAs für EU-Nutzer entfernt hatte. Was zunächst als Fehler in der Beta-Version vermutet wurde, bestätigte sich später, als die Veröffentlichung von iOS 17.4 Beta 2 eine Meldung enthielt, die besagt, dass Web-Apps nun im Standard-Webbrowser geöffnet werden. Diese Änderung bedeutet, dass Webseiten, die dem Home Screen hinzugefügt werden, nicht mehr als eigenständige Apps funktionieren, sondern auf den Browser umgeleitet werden. Infolgedessen werden die von diesen Webanwendungen gespeicherten Daten wahrscheinlich gelöscht. Zudem können Webseiten auch keine Push-Benachrichtigungen mehr an Nutzer senden.

