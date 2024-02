Mit dem kommenden Update auf iOS 17.4 nimmt Apple allerhand Änderungen an seinem Betriebssystem vor. Unter anderem führt der Hersteller neue Hinweise ein, um sicherzustellen, dass Anwender den Apple App Store als „sicheren und vertrauenswürdigen Ort“ wahrnehmen.

iOS 17.4 Beta 2: Apple bewirbt App Store als „sicheren und vertrauenswürdigen Ort“

Um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU zu entsprechen, nimmt Apple zahlreiche Änderungen an iOS, Safari und dem App Store vor. Mit der iOS 17.4 Beta 1 und Beta 2 haben die Verantwortlichen den Weg hierfür bereits geebnet.

Unter anderem muss Apple zukünftig alternative App Stores (Sideloading) sowie eine externe Zahlungsabwicklung erlauben. Die Umsetzung möchte Apple allerdings so unattraktiv wie möglich gestalten, damit Entwickler nicht in Erwägung ziehen, die neuen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Darüberhinaus überrascht es nicht, dass Apple seine Nutzer wissen lassen möchte, dass der App Store der beste Apps ist, um iPhone-Apps zu laden. Wie angekündigt, hat Apple mit der iOS 17.4 Beta 2 begonnen, entsprechende Hinweise zu platzieren. Beim ersten Öffnen des App Stores heißt es „Willkommen im App Store. Ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort, um tolle Apps und Spiele zu entdecken, aktuelle In-App-Events zu erkunden und tägliche Geschichten und Empfehlungen unserer Redakteure zu durchsuchen“.

In den letzten Wochen haben sich bereits mehrere Apple Führungskräfte zu den bevorstehenden Änderungen geäußert. Phil Schiller gab unter anderem zu Protokoll, dass die Öffnung des App Stores neue Risiken für iPhone-Nutzer mit sich bringt.

Das Gesetz über digitale Märkte tritt am 07. März 2024 in der EU in Kraft. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird die finale Version von iOS 17.4 freigegeben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren