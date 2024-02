„The New Look“ ist in den frühen Morgenstunden auf Apple TV+ gestartet. Damit erweitern Apple das Portfolio auf seiner Video-Streaming-Plattoform um eine weitere Original-Serie.

Apple TV+ hat sich den Mittwoch und Freitag ausgesucht, um regelmäßig neue Origins-Serien und -Filme ins Rennen zu schicken. Am heutigen Tag fiel die Wahl auf „The New Look“. Dabei handelt es sich um eine Drama-Serie mit Emmy-Gewinner Ben Mendelsohn als Christian Dior und Oscar-Gewinnerin Juliette Binoche als Coco Chanel.

Inspiriert von wahren Begebenheiten und exklusiv in Paris gedreht, dreht sich „The New Look“ um die Modedesigner Christian Dior, Coco Chanel und ihre Zeitgenossen, wie sie die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überstanden und moderne Mode auf den Markt brachten.

Es heißt

Vor dem Hintergrund der Besetzung von Paris durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg konzentriert sich „The New Look“ auf den entscheidenden Moment im 20. Jahrhundert, als die französische Stadt die Welt durch ihre Modeikone Christian Dior wieder zum Leben erweckte. Während Dior mit seinem bahnbrechenden, ikonischen Ausdruck von Schönheit und Einfluss an Bedeutung gewinnt, gerät Chanels Herrschaft als berühmteste Modedesignerin der Welt in Gefahr. Die verwobene Saga folgt den überraschenden Geschichten von Diors Zeitgenossen und Rivalen von Chanel bis Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga und anderen; und bietet einen atemberaubenden Einblick in das Atelier, die Designs und die Kleidung, die Christian Dior in Zusammenarbeit mit dem Haus Dior geschaffen hat.