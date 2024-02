Es gibt Neuigkeiten von Zattoo. Ab sofort nimmt der TV-Streaming-Anbieter in Deutschland und bei unseren Nachbarn in Österreich „Red Bull TV“ in sein Programm auf. Darüberhinaus startet die englischsprachige Variante des Senders bei Zattoo in der Schweiz. Action ist somit vorprogrammiert.

Red Bull TV ab sofort bei Zattoo

In den letzten Jahren hat Zattoo – einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa – sein Portfolio stetig mit neuen Sendern erweitert. Nun nimmt das Unternehmen Red Bull TV in sein Programm auf.

Ab sofort bereichert Red Bull TV als neuer FAST-Sender das vielfältige Programmangebot bei Zattoo. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind. Mit Red Bull TV erlebt ihr spannende Events, inspirierende Dokus und einzigartige Serien und Filme aus Sport, Musik, Kunst und Lifestyle. In Deutschland und Österreich ist der Sender in deutscher Sprache verfügbar, in der Schweiz in englischer Sprache und ist jeweils in der Senderübersicht der Zattoo App zu finden. Die Inhalte werden in HD-Qualität gezeigt und können auf Wunsch jederzeit pausiert, von vorne gestartet oder bis zu 7 Tage rückwirkend angeschaut werden. Nutzerinnen und Nutzer haben zudem die Möglichkeit, den Sender als Favoriten in ihre persönliche Liste aufzunehmen.

Ein paar kleine Appetithäppchen haben wir auch schon für euch, was euch in nächster Zeit auf dem Sender erwartet. Am 24. Februar findet der Red Bull Winter Wonderland Day statt. Egal, ob ihr zum Team Snowboard oder zum Team Ski gehört, an diesem Tag erlebt ihr das Beste aus der Welt des Wintersports. Zu den Highlights gehören Filme über Skirennläufer Dominik Paris sowie Trial- und Mountainbiker Fabio Wibmer – beide Bezwinger der legendären Streif, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art.

-> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos ausprobieren

Am 25. Februar geht es mit der Red Bull Hardline weiter. Dabei handelt es sich um das anspruchsvollste Downhill-Mountainbike-Rennen der Welt im Maydena Bike Park in Tasmanien, Australien.

Am 26. Februar und 03. März findet das Red Bull Seifenkistenrennen statt. Ein Tribut an Kreativität und Wagemut, bei dem Teams in selbstgebauten Seifenkisten über mit Hindernissen gespickte Kurse rasen, angefeuert von Tausenden von Zuschauern.

Weiter geht es am 03. März mit Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Hierbei handelt es sich um ein atemberaubendes Downhill-MTB-Rennen durch die engen Straßen von Valparaíso, Chile, wo Fahrer auf einer mit Treppen, Kurven und Beton gespickten Strecke ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

