Ein Apple Watch Nutzer schreibt der Smartwatch zu, dass sie sein Bewusstsein für die körperlichen Auswirkungen von arbeitsbedingtem Stress geschärft hat. So entdeckte der 25-jährige iOS-Entwickler Sharath Sreeram durch die Herzfrequenzüberwachung der Apple Watch einen Zusammenhang zwischen seinem stressigen Job und gesundheitlichen Problemen.

Herzfrequenz als Stressindikator

Sreeram, der in einem Startup arbeitete, hatte mit langen Arbeitszeiten und einem wenig hilfsbereiten Management zu kämpfen, was laut eigenen Aussagen seiner Gesundheit schadete. Nachdem er ungewöhnliche Herzfrequenz-Warnungen auf seiner Apple Watch bemerkt hatte, suchte er einen Arzt auf. Die Diagnose ergab, dass Stress die Hauptursache für seine Herzfrequenzunregelmäßigkeiten war.

Aufgrund dieser Erkenntnis beschloss Sreeram, seinen beruflichen Tätigkeitsbereich zu wechseln. Dieser Wechsel führte zu erheblichen Verbesserungen seines Gesundheitszustands, die sich auch in den Daten seiner Apple Watch widerspiegeln. Seine Ruheherzfrequenz verbesserte sich, ebenso wie andere Vitalparameter. Sreeram war dankbar für die gewonnenen Erkenntnisse und schrieb eine E-Mail an Apple-CEO Tim Cook, um seine Wertschätzung für die Apple Watch auszudrücken. In seiner E-Mail hob er die positiven Veränderungen an seinem Arbeitsplatz und bei seiner Gesundheit hervor, seit er der Warnung der Apple Watch nachgegangen ist.

„Ich freue mich, sagen zu können, dass ich jetzt an einem viel besseren Arbeitsplatz bin, mit netteren Kollegen, die es mir ermöglichen, meine beste Arbeit zu leisten“, erklärt er in der E-Mail. „Das spiegelt sich auch in meiner Apple Watch wider, denn meine Ruheherzfrequenz war noch nie besser und auch mein Schlaf und andere Vitalwerte haben sich deutlich verbessert.“ „Ich bin froh, dass die Apple Watch mir geholfen hat, die Auswirkungen von Stress auf meine Gesundheit zu verstehen, und mir geholfen hat, meinem geistigen und körperlichen Wohlbefinden Priorität einzuräumen“, schreibt der Entwickler und dankt Cook sowie Apple „für die Herstellung dieses fantastischen Produkts.“

Cook hat zwar noch nicht geantwortet, aber das bedeutet nicht, dass er es nie tun wird. So hat Apples CEO bereits des Öfteren auf die Erfahrungsberichte der Apple Watch Nutzer geantwortet, insbesondere wenn es um gesundheitliche Probleme ging. Der Erfahrungsbericht von Sreeram ist etwas Besonderes, da er die Vielseitigkeit der Apple Watch über die bekannten Gesundheitsfunktionen wie Vorhofflimmern und die Sturzerkennung hinauszeigt. Er veranschaulicht das Potenzial der Wearable-Technologie, Einblicke in den Zusammenhang zwischen psychischem Stress und körperlicher Gesundheit zu geben.

