Der TV-Streaming Anbieter Waipu.tv hat ein neues Vorteilspaket aufgelegt mit dem ihr bei einer Laufzeit von 24 Monaten nur 9,99 Euro anstatt 12,99 Euro für den Service bezahlt. Über einen 2-Jahreszeitraum spart ihr somit über 70 Euro.

Waipu.tv Perfect Plus vorübergehend im Vorteilspaket erhältlich

Ab sofort und zeitlich befristet gibt es bei Waipu.tv für alle Kunden, die langfristig sparen wollen, das Waipu.tv Perfect Plus Vorteilspaket mit einer Laufzeit von 24 Monaten für monatlich nur 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Ab dem 25. Monat kostet das Paket dann 12,99€ und ist monatlich kündbar.

Möchtet ihr langfristig sparen, so ist das Waipu.tv Perfect Plus Vorteilspaket ein richtig guter Deal. Ihr spart 24 Monate lang 3 Euro pro Monat, in Summe also 72 Euro über die Laufzeit.

Waipu.tv bietet mit dem Perfect Plus-Paket mehr als 260 TV-Sender (inkl. allen klassischen Sendern wie ARD, ZDF, RTL, ProSieben usw.), davon 246 in brillanter HD-Qualität. Inkludiert sind hier über 60 Pay-TV-Sender, die bei anderen Anbietern am deutschen Markt zum Teil kostenpflichtig hinzu gebucht werden müssten. Ergänzt wird das Angebot durch die waiputhek mit über 30.000 Filmen und Serien auf Abruf. Außerdem stehen den Nutzern 100 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung, um Lieblingsfilme und -serien aufzunehmen und zu einem beliebigen Zeitpunkt abzuspielen.

-> Hier geht es direkt zum Waipu.tv Perfect Plus Vorteilspaket

