Aktuell finden die Internationalen Filmfestspiele Berlin 2024 (Berlinale) statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Martin Scorsese – Regisseur des Apple Original-Films „Killers of the Flower Moon“ – mit dem Goldenen Ehrenbären geehrt.

Martin Scorsese erhält Goldenen Ehrenbären der Internationalen Filmfestspiele Berlin [Apple TV+]

Der visionäre „Killers of the Flower Moon“-Regisseur und zehnfache Oscar-Nominierte Martin Scorsese wurde mit dem prestigeträchtigen Goldenen Ehrenbären der Internationalen Filmfestspiele Berlin (Berlinale) ausgezeichnet. Überreicht wurde der Preis vom Filmemacher Wim Wenders.

Der Goldene Ehrenbär ist eine Hommage an wichtige Persönlichkeiten der Filmwelt und wird an Personen mit außergewöhnlichen künstlerischen Karrieren verliehen. Die Preisverleihung wurde mit einer besonderen Orchesteraufführung von Robbie Robertsons Oscar-nominierter Filmmusik „Killers of the Flower Moon“ eröffnet, die mit Szenen aus dem Film unterlegt war. Zu den anwesenden Gästen gehörten Sharon Stone, Fatih Akin, die in der Kategorie „Bester Schnitt“ für den Film „Killers of the Flower Moon“ für den Oscar nominierte Thelma Schoonmaker, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth, Karoline Herfurth, Sibel Kekilli, Maria Schrader und Martina Gedeck und Francesca Scorsese.

Zuletzt wurde der Apple Original-Film „Killers of the Flower Moon“ für zehn Oscars nominiert. Die Oscar-Preisverleihung findet in der Nacht vom 10. auf den 11. März 2024 statt.

