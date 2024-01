Apple hat 13 Nominierungen für die bevorstehenden Academy Awards erhalten und damit seine bedeutende Präsenz in der Filmindustrie unter Beweis gestellt. So wurden die Original-Filme des Dienstes „Killers of the Flower Moon“ und „Napoleon“ in mehreren Kategorien nominiert, was auf ein erfolgreiches Kinojahr für Apple hindeutet.

Apple sichert sich 13 Oscar-Nominierungen

Mit der Oscar-Auszeichnung von CODA im Jahr 2022 ging Apple als erster Streaming-Dienst in die Geschichte ein, der den Preis für den besten Film gewann. Im Jahr 2023 scheiterte Apples ursprünglicher Hoffnungsträger „Emancipation“ an dem Ohrfeigenskandal von Will Smith, der die Hauptrolle in dem Drama übernahm. Dieses Jahr könnte Apple jedoch wieder auf den Oscar-Verleihungen erfolgreich sein, da gleich zwei Filme mehrfach nominiert wurden.

„Killers of the Flower Moon“ könnte sich den Hauptgewinn sichern

Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“ führt Apples Oscar-Kandidaten an und geht in mehreren wichtigen Kategorien in das Rennen, darunter auch mit der prestigeträchtigen Nominierung für den besten Film. Der Film erhielt außerdem Nominierungen in den Kategorien Regie, Filmschnitt, Kamera, Produktionsdesign, Kostümdesign, Musik (Originalmusik) und eine Nominierung für den Originalsong „Wahzhazhe (A Song for My People)“.

Unter der Regie von Martin Scorsese spielt „Killers of the Flower Moon“ im Oklahoma der 1920er Jahre und behandelt den Serienmord an Mitgliedern der ölreichen Osage Nation. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die ungewöhnliche Romanze von Ernest Burkhart und Mollie Kyle, ist „Killers of the Flower Moon“ eine Western-Krimisaga, in der sich wahre Liebe und unsagbarer Verrat kreuzen. In den Hauptrollen spielen Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins und Jillian Dion.

„Napoleon“ wird für seine technischen Leistungen nominiert

Ridley Scotts „Napoleon“ wurde für seine technischen Leistungen mit Nominierungen in den Bereichen Kostümdesign, Produktionsdesign und visuelle Effekte nominiert.

Unter der Regie von Ridley Scott spielt in „Napoleon“ Joaquin Phoenix den französischen Kaiser und Militärführer. Der Film bietet einen originellen und persönlichen Blick auf Napoleons Ursprünge. Er zeigt Napoleons schnellen, rücksichtslosen Aufstieg zum Kaiser und fängt dabei Napoleons berühmte Schlachten, seinen unermüdlichen Ehrgeiz und seinen erstaunlichen strategischen Verstand als Militärführer ein.

Beide Filme wurden im Rahmen von Apples neuer Vertriebsstrategie für Spielfilme zunächst in den Kinos veröffentlicht. „Killers of the Flower Moon“ ist bereits auf Apple TV+ verfügbar. Die Vorgehensweise ist bei „Napoleon“ identisch. Erst Kino, dann als Kauf- / Leihfilm verfügbar und bald wird er auch auf Apple TV+ zu sehen sein.

Hier sind alle Apple Oscar-Nominierungen für die Verleihung im Jahr 2024

Killers of the Flower Moon

Bester Film

Lily Gladstone, Schauspielerin in einer Hauptrolle

Robert De Niro, Schauspieler in einer Nebenrolle

Martin Scorsese, Regie

Filmschnitt

Kinematographie

Produktionsdesign

Kostümdesign

Musik (Original Score)

Wahzhazhe (A Song for My People), Music (Original Song)

Napoleon

Produktionsdesign

Kostümdesign

Visuelle Effekte

Wir werden am 10. März sehen, wie viele dieser Nominierungen Apple in Trophäen umwandeln kann. In den Hauptkategorien steht „Killers of the Flower Moon“ in starker Konkurrenz zu Filmen wie „Barbie“ und „Oppenheimer“, die beide von der Kritik gelobt wurden und ein Überraschungserfolg an den Kinokassen des letzten Jahres waren.

