Seit Ende letzter Woche lässt sich Apple Vision Pro in den USA vorbestellen. Bis die Geräte ausgeliefert werden, werden noch ein paar Tage vergehen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen weiter auf Hochtouren und Apple bringt bereits erste Modelle auf den Weg.

Apple verschickt erste Exemplare von Vision Pro

Seit dem 19. Januar 2024 lässt sich Apple Vision Pro über den Apple Online Store in den USA vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiert das Headset am 02. Februar 2024. An diesem Tag werden Frühbesteller ihre Exemplare ausgeliefert bekommen. Mittlerweile ist die Lieferzeit für Vision Pro auf 5 bis 7 Wochen in die Höhe geschnellt.

US-Kunden, die den Bestellstatus über die Apple Webseite prüfen, stellen fest, dass werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass sich Ihr Gerät noch in der „Versandvorbereitung“ befindet. Dies liegt daran, dass Apple mit der Aktualisierung des Versandstatus eines neuen Produkts bis kurz vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum wartet, selbst wenn sich das eigentliche Paket bereits in den Händen seines Versandpartners befindet.

Wie 9to5Mac berichtet, können Kunden allerdings über die Webseite der Paketdienstleister erkennen, dass die Geräte bereits auf den Weg gebracht wurden. Unter anderem hat Apple erste Exemplare bereits zur Auslieferung an UPS übergeben. Die Tatsache, dass sich Vision Pro bereits im Versand befindet, bedeutet allerdings nicht, dass die Geräte vor dem offiziellen Verkaufsstart ausgeliefert werden. Apple arbeitet eng mit den Paketdienstleistern zusammen, um sicherzustellen, dass der 02. Februar 2024 zur Auslieferung eingehalten wird.

