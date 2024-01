Apple Music führt eine Erhöhung der Tantiemen um 10 % für Künstler ein, die ihre Musik in 3D-Audio anbieten. Die Änderung tritt bereits im Januar in Kraft und soll Musiker ermutigen, das immersive Audioformat zu verwenden. Die erhöhte Auszahlung gilt für alle Apple Music Titel mit Raumklang, auch wenn die Nutzer diese Version nicht anhören. Mit dem Schritt sollen Künstler für die Bereitstellung hochwertiger Inhalte und der zusätzliche Aufwand für die Abmischung in Dolby Atmos belohnt werden.

Finanzielle Anreize für 3D-Audio Songs

Apple Music hofft, sein 3D-Musikangebot zu erweitern, indem das Unternehmen Künstlern bis zu 10 % mehr Tantiemen zahlt, sofern sie Songs in diesem Format veröffentlicht haben.

Apple hatte im Jahr 2021 angekündigt, dass Apple Music seinen Abonnenten branchenführende Audioqualität durch 3D-Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos bieten wird. Die Neuerungen standen kurz darauf für alle Abonnenten kostenlos zur Verfügung. Dolby Atmos ist ein immersives Audioformat, das es Künstlern ermöglicht, Musik so abzumischen, dass der Ton aus allen Richtungen kommen kann. Das Format geht über die Beschränkungen des herkömmlichen kanalbasierten Audios hinaus und ermöglicht es, Elemente eines Songs in einem dreidimensionalen Raum zu platzieren und zu bewegen.

Die Funktion hat sich für den Dienst als beliebt erwiesen, aber Apple möchte, dass mehr Künstler an dem Format teilnehmen. In einer E-Mail an Apple Music Künstler, die 9to5Mac einsehen konnte, ermutigt Apple die Musiker, ihre Songs in 3D-Audio verfügbar zu machen. Damit Künstler die volle 10 %ige Prämie erhalten, müssen sie ihre gesamte Musik in 3D-Audio anbieten.

Apple sieht den höheren Tantiemenanteil als Anreiz und Belohnung zugleich. Das Unternehmen möchte mehr qualitativ hochwertige Musik auf seiner Plattform anbieten, ist sich aber auch bewusst, dass die Aufnahme von Audio für Dolby Atmos Titel einen höheren Aufwand bedeutet. Bei der Gelegenheit teilt Apple auch mit, dass sich die Anzahl der Abspielungen in diesem Format seit der Einführung verdreifacht hat. Die Anzahl der in 3D-Audio verfügbaren Songs ist um fast 5.000 % gestiegen und hat sich allein im Jahr 2023 verdoppelt.

