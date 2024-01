Apple hat in Laufe des gestrigen Abends die finale Version 17.3 auf den eigenen Servern platziert, so dass nicht nur Entwickler, sondern alle Nutzer die Neuerungen des X.3 Updates nutzen können. Unter anderem sind Neuerrungen für Apple Music an Bord und genau diese thematisiert Apple in einem neuen Video.

Apple veröffentlicht Video zu „Gemeinsam an Playlists arbeiten“ [iOS 17.3]

Mit der Freigabe von iOS 17.3 bringt Apple verschiedene Neuerungen auf das iPhone. In erster Linie sind hier der „Schutz für gestohlene Geräte“, „Gemeinsam an Playlists arbeiten“, „ein neues Unity-Hitergrundbild“ uns „AirPlay im Hotelzimmer“ zu nennen. In einem begleitenden Video geht Apple auf die Neuerungen in Apple Music ein.

So könnt ihr Personen einladen, um gemeinsam an Playlists zusammenzuarbeiten Ihr könnt Titel hinzufügen, neu anordnen oder entfernen. Zu jedem Titel einer gemeinsamen Playlist können auch Emoji-Reaktionen hinzugefügt werden.

Apple hat ein dreiminütigen Video mit Ebro Darden, Nadeska Alexis und Lowkey auf dem YouTube-Kanal von Apple Music veröffentlicht. Die drei Charaktere zeigen Benutzern, wie sie mit der neuesten iOS-Version Freunde zur Zusammenarbeit an Apple Music-Playlists einladen können. Darüberhinaus wird geigt wie Emoji-Reaktionen hinzugefügt werde können.

In der Videobeschreibung heißt es

Nadeska, Ebro und Lowkey erläutern zwei neue Funktionen, die in Apple Music verfügbar sind. Erstens ist es einfacher denn je, Musik zu kuratieren und mit Freunden zu teilen. Apple Music hat Playlists um zahlreiche neue Funktionen erweitert, darunter die Möglichkeit, in Echtzeit mit anderen Abonnenten zusammenzuarbeiten. Es ist eine völlig neue Art, großartige Musik zu hören und zu entdecken. Zweitens gibt die neueste Funktion in SharePlay den Passagieren die Kontrolle über die Musik von ihrem eigenen Gerät aus. Jetzt kann jeder, der mitfährt, DJ auf Apple Music spielen.

Die Funktion „Gemeinsam an Playlists arbeiten“ hatte Apple bereits im Rahmen der Beta-Phase zu iOS 17.2 getestet. Allerdings schaffte es das Features nicht in die finale Version. Nun steht „Gemeinsam an Playlists arbeiten“ in iOS 17.3 zur Verfügung.

Eine weitere im Video beworbene Funktion von Apple Music ist SharePlay mit CarPlay, das ebenfalls Teil von iOS 17 ist. Mit SharePlay können jetzt alle einfacher die Musik im Auto steuern – sogar die auf dem Rücksitz. So können alle ihre Lieblings­musik abspielen und zur Playlist beitragen. Diese Funktion steht allerdings nicht erst seit iOS 17.3 eingeführt, sondern wurden bereits mit iOS 17 implementiert.

