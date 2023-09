Nach der Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes wird „Killers of the Flower Moon“ ab dem 20. Oktober in den Kinos zu sehen sein. Danach soll der neue Martin Scorsese Film auf Apple TV+ weltweit starten. Schon jetzt zeigt Apple den zweiten und finalen Trailer zum neuen Western-Krimi mit Leonardo DiCaprio.

„Killers of the Flower Moon“

Bereits im Mai 2020 berichteten wir, dass der renommierte Regisseur Martin Scorsese mit Apple zusammenarbeiten wird, um seinen nächsten großen Film „Killers of the Flower Moon“ auf Apple TV+ und in die Kinos zu bringen. Steigende Kosten für „Killers of the Flower Moon“ hatten Scorsese dazu bewegt, Partner außerhalb von der zuständigen Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures zu suchen. So war das Studio nicht mehr bereit, die Produktionskosten, die zwischen 180 und 200 Millionen Dollar betragen sollen, alleine zu tragen.

Nach seinem weltweiten Kinostart am 20. Oktober wird der Film zu einem späteren Zeitpunkt auf Apple TV+ debütieren. Mit einer Star-Besetzung, darunter Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone, konnte „Killers of the Flower Moon“ Anfang des Jahres bei den 76. Filmfestspielen von Cannes die Kritiker überzeugen, die den Film mit Standing Ovations feierten.

Der Film basiert auf dem David-Grann-Roman „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI“. Die Buchvorlage untersucht eine Reihe von Morden an wohlhabenden Osage-Indianern, die sich Anfang der 1920er Jahre in Osage County, Oklahoma, ereigneten, nachdem unter ihrem Land große Ölvorkommen entdeckt worden waren.

Nachfolgend die offizielle Beschreibung zum Film:

„Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte das Öl der Osage Nation ein Vermögen ein, sodass sie über Nacht zu einem der reichsten Völker der Welt wurde. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die das Geld der Osage manipulierten, erpressten und stahlen, so viel sie konnten, bevor sie zum Mord übergingen. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die ungewöhnliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone), ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimisaga, in der sich wahre Liebe und unsagbarer Verrat kreuzen. In den Hauptrollen sind Robert De Niro, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins und Jillian Dion zu sehen. Regie bei „Killers of the Flower Moon“ führte der Oscar-Preisträger Martin Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Scorsese, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.“

Hier der finale Trailer zu „Killers of the Flower Moon“: